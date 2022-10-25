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Госслужащим рекомендовали перейти на российские мессенджеры после сбоя WhatsApp

Сегодня, 10:12
Фото: 1MI
Новосибирским госслужащим посоветовали пользоваться отечественными мессенджерами
Новосибирским госслужащим посоветовали пользоваться отечественными мессенджерами. Об этом сказал глава Минцифры региона Сергей Цукарь после глобального сбоя WhatsApp.
«Причины сбоя нам неизвестны, но мы рекомендуем госслужащим перейти на наши мессенджеры. В России есть альтернативные приложения, разрабатываются сейчас и другие», - отметил Цукарь.

Он также добавил, что на данный момент российские программисты создают сервисы, которые заменят не только ватсап, но Zoom и Skype.

А пока можно пользоваться следующими платформами: «ВКонтакте» (VK), «Одноклассники», Yappy, Telegram, «ТамТам», ЯRUS, TenChat, «Мой Мир», ICQ, Frisbee.

Напомним, 25 октября в стране внезапно "упал" популярный мессенджер WhatsApp. Из-за сбоя многие люди, компании и ведомства потеряли с друг другом связь. 

Ранее глобальный сбой приложения Meta* прокомментировал Atas.info вице-спикер Заксобрания НСО Андрей Панферов. Он уверен, что это дело рук иностранных хакеров.

WhatsApp принадлежит Meta* - эта организация запрещена в России.

 

#Алина Шефер#Общество#Новосибирск#Новосибирская область#WhatsApp#Мессенджер#Сбои
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