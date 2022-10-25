Госслужащим рекомендовали перейти на российские мессенджеры после сбоя WhatsApp

«Причины сбоя нам неизвестны, но мы рекомендуем госслужащим перейти на наши мессенджеры. В России есть альтернативные приложения, разрабатываются сейчас и другие», - отметил Цукарь.
Он также добавил, что на данный момент российские программисты создают сервисы, которые заменят не только ватсап, но Zoom и Skype.
А пока можно пользоваться следующими платформами: «ВКонтакте» (VK), «Одноклассники», Yappy, Telegram, «ТамТам», ЯRUS, TenChat, «Мой Мир», ICQ, Frisbee.
Напомним, 25 октября в стране внезапно "упал" популярный мессенджер WhatsApp. Из-за сбоя многие люди, компании и ведомства потеряли с друг другом связь.
Ранее глобальный сбой приложения Meta* прокомментировал Atas.info вице-спикер Заксобрания НСО Андрей Панферов. Он уверен, что это дело рук иностранных хакеров.
WhatsApp принадлежит Meta* - эта организация запрещена в России.