Массовый сбой произошел в работе WhatsApp в Новосибирске 25 октября

Пользователи мессенджера из Новосибирской области и других регионов заявляют о масштабном сбое в работе сервиса WhatsApp. Неполадки возникли в послеобеденное время по Новосибирску. Большинство пользователей жалуются на отправку сообщений.
Отметим, что WhatsApp принадлежит компании Meta*, деятельность которой запрещена в России. Мессенджер позволяет обмениваться сообщениями, звонить, отправлять видео и важные документы.
Напомним, что последний раз сбой в работе Whatsapp фиксировали 14 и 15 марта в Новосибирске. Перебои наблюдались как в работе приложения, так и в веб-версии сайта whatsapp.com.
Также мессенджер WhatsApp в рамках борьбы с фейками на тему ситуации в Украине ввёл жёсткие ограничения. В приложении сделали лимит на пересылку сообщений.
Ранее Роскомнадзором заблокировал 14 марта Instagram. Генпрокуратура РФ попросила суд признать компанию Meta экстремистской организацией и запретить её деятельность в России – ей принадлежат WhatsApp, Instagram и Facebook.