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Массовый сбой произошел в работе WhatsApp в Новосибирске 25 октября

Сегодня, 08:11
Фото: 1MI
В приложении не отправляются и не приходят сообщения
Пользователи WhatsApp сообщили о сбоях в работе мессенджера во вторник, 25 октября. Сообщения не отправляются, а также не работают звонки.

Пользователи мессенджера из Новосибирской области и других регионов заявляют о масштабном сбое в работе сервиса WhatsApp. Неполадки возникли в послеобеденное время по Новосибирску. Большинство пользователей жалуются на отправку сообщений.

сообщения не приходят пользователям
Фото: atas.info

Отметим, что WhatsApp принадлежит компании  Meta*, деятельность которой запрещена в России. Мессенджер позволяет обмениваться сообщениями,  звонить, отправлять видео и важные документы.

Напомним, что последний раз сбой в работе Whatsapp фиксировали 14 и 15 марта в Новосибирске. Перебои наблюдались как в работе приложения, так и в веб-версии сайта whatsapp.com. 

 

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Также мессенджер WhatsApp в рамках борьбы с фейками на тему ситуации в Украине ввёл жёсткие ограничения. В приложении сделали лимит на пересылку сообщений.

Ранее Роскомнадзором заблокировал 14 марта Instagram. Генпрокуратура РФ попросила суд признать компанию Meta экстремистской организацией и запретить её деятельность в России – ей принадлежат WhatsApp, Instagram и Facebook.

#Эмилия Губарева#Общество#Город#Происшествия#Новосибирск#Россия#2022
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