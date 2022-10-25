Власти РФ не устраивали глобальную диверсию против Whats App - депутат ГД Сулейманов

“Я не думаю, что это (Whats App - прим ред.) у нас правительство отключает (...) явочным порядком это вряд ли было бы сделано”, - сказал Сулейманов.
Парламентарий также не связывает неполадки с действиями владеющей мессенджером корпорации Meta (признана в РФ экстремистской организацией) на фоне специальной военной операцией, которую проводят на Украине российские Вооруженные силы.
“Вряд ли из-за спецоперации на Украине стали бы отключать Whats App в Соединенных Штатах, Германии, Великобритании”, - усомнился он.
Кроме того, депутат назвал совпадением сегодняшние сбои и звучавшие в последнее время призывы к российским чиновника и муниципальным служащим отказаться от использования мессенджера.
“Не думаю, что мы устроили глобальную диверсию и половину мира отключили от Whats App. Скорее всего, это их технические проблемы”, - резюмировал Сулейманов.
Сегодня произошел глобальный сбой в работе Whats App, на невозможность отправить сообщение пожаловались миллионы пользователей мессенджера по всему миру.