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Власти РФ не устраивали глобальную диверсию против Whats App - депутат ГД Сулейманов

Сегодня, 09:17
Фото: Страница депутата Госдумы Рената Сулейманов во "Вконтакте"
депутат Госдумы из Новосибирска Ренат Сулейманов
Депутат Госдумы из Новосибирска Ренат Сулейманов заявил в разговоре с Atas.info, что не считает масштабный сбой в работе Whats App отключением американского мессенджера российскими властями

“Я не думаю, что это (Whats App - прим ред.) у нас правительство отключает (...)  явочным порядком это вряд ли было бы сделано”, - сказал Сулейманов.

Парламентарий также не связывает неполадки с действиями владеющей мессенджером корпорации Meta (признана в РФ экстремистской организацией) на фоне специальной военной операцией, которую проводят на Украине российские Вооруженные силы.

“Вряд ли из-за спецоперации на Украине стали бы отключать Whats App в Соединенных Штатах, Германии, Великобритании”, - усомнился он.

Кроме того, депутат назвал совпадением сегодняшние сбои и звучавшие в последнее время призывы к российским чиновника и муниципальным служащим отказаться от использования мессенджера.

“Не думаю, что мы устроили глобальную диверсию и половину мира отключили от Whats App. Скорее всего, это их технические проблемы”, - резюмировал Сулейманов.

Сегодня произошел глобальный сбой в работе Whats App, на невозможность отправить сообщение пожаловались миллионы пользователей мессенджера по всему миру.

#Дмитрий Малов#Общество#Происшествия#Политика#Новосибирск#Новосибирская область#РФ#Whats App#Сбой#Госдума#Депутат#Сулейманов#Комментарий
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