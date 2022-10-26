Начальнику дали условный срок за гибель рабочего в траншее на стройке в Бердске

Следствие установило, что 16 июня 2022 года 38-летний глава стройфирмы и монтажник трубопроводов находились на объекте, где вели земельные работы по монтажу самотечной канализации. Одному из рабочих поручили пробить в колодце отверстие, а он до этого подобному не обучался.
Мужчина спустился в траншею и приступил к буру. В этот момент на него обрушился грунт, под слоем которого он, в итоге, застрял и не смог дышать. От полученных травм, сибиряк скончался.
Руководителя организации признали виновным в суде по статье о нарушении правил безопасности. Ему назначили 1 год и 9 месяцев условного срока.
Напомним, ранее на другой строительной площадке в Новосибирске произошел трагический случай с тремя рабочими. Они погибли, упав с люльки во время работ на 9 этаже строящегося группой «Расцветай» жилого дома. За их гибель в суде ответит прораб.