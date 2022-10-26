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Начальнику дали условный срок за гибель рабочего в траншее на стройке в Бердске

Сегодня, 06:47
Фото: 1MI
Начальника осудили за гибель засыпанного грунтом рабочего на стройке в Бердске
Директора организации осудили за гибель рабочего, засыпанного грунтом на стройке в Бердске. Приговор суда опубликовала пресс-служба СУ СКР Новосибирской области.

Следствие установило, что 16 июня 2022 года 38-летний глава стройфирмы и монтажник трубопроводов находились на объекте, где вели земельные работы по монтажу самотечной канализации. Одному из рабочих поручили пробить в колодце отверстие, а он до этого подобному не обучался.

Мужчина спустился в траншею и приступил к буру. В этот момент на него обрушился грунт, под слоем которого он, в итоге, застрял и не смог дышать. От полученных травм, сибиряк скончался.

Руководителя организации признали виновным в суде по статье о нарушении правил безопасности. Ему назначили 1 год и 9 месяцев условного срока.

Напомним, ранее на другой строительной площадке в Новосибирске произошел трагический случай с тремя рабочими. Они погибли, упав с люльки во время работ на 9 этаже строящегося группой «Расцветай» жилого дома. За их гибель в суде ответит прораб.

#Алина Шефер#Происшествия#Новосибирск#Новосибирская область#Суд#Стройка#Погиб#Рабочий
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