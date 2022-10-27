Королевскую двойню родила многодетная мать под Новосибирском

Разнополую двойню зачастую называют «королевской». Как рассказали в отделе ЗАГС НСО, новорожденные появились на свет 14 октября. Они стали пятым и шестым ребенком в семье.
Малыши получили имена Мирон, означающее «душистую смолу миртового дерева» и Катерина, что значит «непорочная». Молодую маму поздравили с радостным событием.
Напомним, что с января 2020 по март 2022 года чаще всего детей называли именами Артём и София. Имя Артем получили 1 631 новорожденных, а Софиями назвали 1 255 младенцев.
Также новосибирский ЗАГС называл самые редкие имена младенцев. В этом году на свет появились мальчики с такими редкими именами, как Белояр, Антип, Данислав, Добромир, Емельян, Даниль, Аверьян, Владомир. Удивили сотрудников загсов родители, которые дали своим сыновьям имена Одиссей, Карло, Златан, Святозар, Фрол, Фирдаус, Аян-Херел, Авраам-Узизэль, Рост, Маркс и даже Космос.