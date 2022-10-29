atas.info
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Голый мужчина "голосовал" на проезжей части Октябрьского моста в Новосибирске

Сегодня, 03:29
Фото: АСТ-54
Наркоман или тик-токер: горожане гадают о мотивах такого поведения
Обнаженного автостопщика не смутил холод на улице. Мнения горожан относительно мотивов такого поступка разделились

Полностью обнаженный мужчина пытался остановить проезжающие мимо автомобили на Октябрьском мосту. Аккуратно сложенная одежда лежала рядом. "Пятница, вечер, за окном минус 4. То ли скучно, то ли соли, да кто его знает...", - такими словами прокомментировал ситуацию очевидец, который прислал фотографию в паблик АСТ-54.

Часть подписчиков посчитала, что этот человек неадекватен, поскольку употребил вещества, изменяющие сознание. С другой стороны, пишут горожане, мужчина не похож не неадеквата. Возможно, предполагают новосибирцы, мужчина проиграл в карты или проспорил, и теперь, по условиям спора, вынужден совершить такой поступок. Еще одно предположение – мужчина участвует в съемках ролика для тик-тока.

"Я бы остановился и помог, чем снимать. Вам бы главное себя запиарить в соцсетях, а нет бы помочь и выложить, как человеку помогли. Всякое в жизни бывает, все ошибаются, и не говори гоп, пока не прыгнешь", - обратился к автору фото Михаил Носолевский.

Но этот комментарий пользователи Сети не оценили.

Читайте также:
Голый сосед с саблей держит в страхе жителей НовосибирскаГолый сосед с саблей держит в страхе жителей НовосибирскаРусалка обнажила прелести и искупалась голой в фонтане – новосибирцы в шоке
#Общество#Новосибирск#Шок#Голый#Октябрьский мост
Подпишитесь
"Сатанинский праздник": как в Новосибирске общественники борются с Хэллоуином
Вчера, 16:15
Эффектные снимки разделки кита на Камчатке опубликовал новосибирский фотограф
27 октября, 19:33
Хэллоуин-2022 в Новосибирске - 10 лучших фото уличных украшений
Вчера, 11:14
Новый министр строительства утвержден в Правительстве Новосибирской области
27 октября, 10:37
Программа празднования Нового года-2023 представлена в Новосибирске
Вчера, 09:53
ТОП новых граффити в Новосибирске
Вчера, 16:16