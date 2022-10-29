Полностью обнаженный мужчина пытался остановить проезжающие мимо автомобили на Октябрьском мосту. Аккуратно сложенная одежда лежала рядом. "Пятница, вечер, за окном минус 4. То ли скучно, то ли соли, да кто его знает...", - такими словами прокомментировал ситуацию очевидец, который прислал фотографию в паблик АСТ-54.
Часть подписчиков посчитала, что этот человек неадекватен, поскольку употребил вещества, изменяющие сознание. С другой стороны, пишут горожане, мужчина не похож не неадеквата. Возможно, предполагают новосибирцы, мужчина проиграл в карты или проспорил, и теперь, по условиям спора, вынужден совершить такой поступок. Еще одно предположение – мужчина участвует в съемках ролика для тик-тока.
"Я бы остановился и помог, чем снимать. Вам бы главное себя запиарить в соцсетях, а нет бы помочь и выложить, как человеку помогли. Всякое в жизни бывает, все ошибаются, и не говори гоп, пока не прыгнешь", - обратился к автору фото Михаил Носолевский.
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