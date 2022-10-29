Часть подписчиков посчитала, что этот человек неадекватен, поскольку употребил вещества, изменяющие сознание. С другой стороны, пишут горожане, мужчина не похож не неадеквата. Возможно, предполагают новосибирцы, мужчина проиграл в карты или проспорил, и теперь, по условиям спора, вынужден совершить такой поступок. Еще одно предположение – мужчина участвует в съемках ролика для тик-тока.