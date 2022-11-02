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Утром 2 ноября Бердск поглотил густой туман

Сегодня, 02:48
Фото: Ольга Храмушкина / atas.info
В Бердске снизилась видимость из-за тумана
Густой туман накрыл Бердск утром 2 ноября 2022 года и сильно снизил видимость на дорогах. Морозный туман превратил город в фантастическое место.

Как сообщили горожане, около 8 утра из-за тумана не было видно дома и машины на расстоянии около 50 метров. Бердчане говорят, что туман делает город похожим на место из фантастических фильмов.

Синоптики связывают появление тумана с высокой влажностью воздуха - до 90%. Днем 2 ноября 2022 года в Бердске будет плюсовая температура +3С +5С с переменной облачностью. Утром на дорогах ожидается гололед после морозной ночи.

По области погоду также обещают плюсовой +2С+7С, с переменной облачностью, местами небольшие дожди.

Периодически в области наблюдается значительное ухудшение качества воздуха.

 

#Ольга Храмушкина#Город#Бердск#Погода
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