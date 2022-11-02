Утром 2 ноября Бердск поглотил густой туман

Как сообщили горожане, около 8 утра из-за тумана не было видно дома и машины на расстоянии около 50 метров. Бердчане говорят, что туман делает город похожим на место из фантастических фильмов.

Синоптики связывают появление тумана с высокой влажностью воздуха - до 90%. Днем 2 ноября 2022 года в Бердске будет плюсовая температура +3С +5С с переменной облачностью. Утром на дорогах ожидается гололед после морозной ночи.

По области погоду также обещают плюсовой +2С+7С, с переменной облачностью, местами небольшие дожди.

Периодически в области наблюдается значительное ухудшение качества воздуха.