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В Новосибирской области стало в 10 раз больше фальшивых тысячерублевых купюр

Сегодня, 08:34
Фото: 1MI
Деньги купюры
Об этом сообщает Банк России, уточняя, что регион лидирует в Сибири по количеству выявленных подделок

В III квартале 2022 года в Новосибирской области обнаружили 56 поддельных банкнот, из которых 29 фальшивок номиналом 5000 рублей, 20 достоинством 1000 рублей,5 билетов в 2000 рублей и по одной купюре 200 и 500 рублей. 

Новосибирская область оказалась единственным регионом в Сибири, где количество фальшивых денег увеличилось в сравнении с прошлым года. Это произошло из-за резкого роста числа низкопрофильных подделок тысячерублевой банкноты. 

"Мы видим всплеск выявленных тысячерублевых банкнот модификации 2004 года — 20 экземпляров, это в 10 раз больше, чем в прошлом году в этот же период. Большая часть этих подделок изготовлена по технологиям фальшивомонетничества 10-летней давности, не очень хорошего качества, поэтому обнаружить ее может даже неспециалист", - сказала замначальника Сибирского ГУ Банка России Лариса Галкина.

Она посоветовала отдавать сомнительные банкноты в банк на экспертиза, "а если уверены, что в руках фальшивка — в правоохранительные органы".

Напомним, что Новосибирская область была лидером по количеству фальшивых банкнот за первые 6 месяцев 2022 года.

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#Общество#Город#Новосибирск#Новосибирская область#Поддельные банкноты#Фальшивые купюры#1000 рублей
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