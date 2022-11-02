В Новосибирской области стало в 10 раз больше фальшивых тысячерублевых купюр

В III квартале 2022 года в Новосибирской области обнаружили 56 поддельных банкнот, из которых 29 фальшивок номиналом 5000 рублей, 20 достоинством 1000 рублей,5 билетов в 2000 рублей и по одной купюре 200 и 500 рублей.
Новосибирская область оказалась единственным регионом в Сибири, где количество фальшивых денег увеличилось в сравнении с прошлым года. Это произошло из-за резкого роста числа низкопрофильных подделок тысячерублевой банкноты.
"Мы видим всплеск выявленных тысячерублевых банкнот модификации 2004 года — 20 экземпляров, это в 10 раз больше, чем в прошлом году в этот же период. Большая часть этих подделок изготовлена по технологиям фальшивомонетничества 10-летней давности, не очень хорошего качества, поэтому обнаружить ее может даже неспециалист", - сказала замначальника Сибирского ГУ Банка России Лариса Галкина.
Она посоветовала отдавать сомнительные банкноты в банк на экспертиза, "а если уверены, что в руках фальшивка — в правоохранительные органы".
Напомним, что Новосибирская область была лидером по количеству фальшивых банкнот за первые 6 месяцев 2022 года.