В Новосибирской области стало в 10 раз больше фальшивых тысячерублевых купюр

"Мы видим всплеск выявленных тысячерублевых банкнот модификации 2004 года — 20 экземпляров, это в 10 раз больше, чем в прошлом году в этот же период. Большая часть этих подделок изготовлена по технологиям фальшивомонетничества 10-летней давности, не очень хорошего качества, поэтому обнаружить ее может даже неспециалист", - сказала замначальника Сибирского ГУ Банка России Лариса Галкина.