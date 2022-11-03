4 и 5 ноября 2022 года температура будет плюсовая - +2+4С, но к воскресенью столбик термометра опустится до 0С. Все три дня в Новосибирске преимущественно будет облачно. Небольшой юго-восточный ветер до 3 метров в секунду к воскресенью сменится на юго-западный. Температура будет ощущаться на 2-3 градуса ниже показаний термометра.