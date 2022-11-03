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Погода в в Новосибирске на длинные выходные в ноябре 2022 - небольшой дождь и снег

Сегодня, 08:05
Фото: atas.info
Облачная погода ждет Новосибирск на длинных выходных в ноябре 2022
Синоптики обещают, что на длинные выходные в ноябре 2022 новосибирцев порадует плюсовая температура без сильных осадков. Магнитное поле будет спокойным в первые два дня выходных, но к воскресенью станет неустойчивым.

4 и 5 ноября 2022 года температура будет плюсовая - +2+4С, но к воскресенью столбик термометра опустится до 0С. Все три дня в Новосибирске преимущественно будет облачно. Небольшой юго-восточный ветер до 3 метров в секунду к воскресенью сменится на юго-западный. Температура будет ощущаться на 2-3 градуса ниже показаний термометра.

В субботу пройдет небольшой дождь, в воскресенье - небольшой мокрый снег. Магнитное поле станет неустойчивым к вечеру воскресенья 6 ноября, возможно резкое ухудшение состояния при повышенной метеочувствительности.

Погода не располагает к длительным прогулкам, но новосибирцев ждут музеи и театры в рамках общероссийской акции "Ночь искусств".

#Ольга Храмушкина#Город#Экология#Новосибирск#Новосибирская область
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