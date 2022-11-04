Зебра чип в Новосибирской области обнаружен впервые во время проверки очередной партии семян объемом 1,6 тонн. Семена были отправлены на экспертизу в Новосибирскую испытательную лабораторию ФГБУ ВНИИЗЖ. Фитосанитарная экспертиза подтвердила факт заражения семян сельдерея листового «Parus» и «Paskal», петрушки «Mooskrauze 2» и «Обыкновенная» из Франции, а также семян сельдерея «Prezident» из Италии.
3 ноября 2022 года владелец семян вывез зараженную партию весом 86 кг на площадку для уничтожения под контролем специалиста Россельхознадзора. В результате семена были сожжены. Остальную часть семян, прошедшую фитосанитарный контроль было разрешено использовать для посадки на территории Новосибирской области.
Зебра чип - возбудитель, опасный для картофеля, перца, моркови, томатов и сельдерея, способен вызвать до 100% потери урожая.
Россельхознадзор периодически выявляет крупные партии некачественных или опасных продуктов. Например, в октябре было изъято из продажи и со складов поставщика 300 тонн некачественных рыбных консервов.