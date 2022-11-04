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Опасный Зебра чип, способный уничтожить до 100% урожая, выявили в Новосибирске

Сегодня, 12:57
Фото: Кристина Семенчук / Flickr
Петрушка, укроп и сельдерей.
Семена из Франции и Италии сожгли 3 ноября 2022 года под Новосибирском в связи с заражением Зебра чипом. Россельхознадзор выявил и ликвидировал 86 кг семян, пораженных карантинным объектом - возбудителем полосатости чипсов картофеля.

Зебра чип в Новосибирской области обнаружен впервые во время проверки очередной партии семян объемом 1,6 тонн. Семена были отправлены на экспертизу в Новосибирскую испытательную лабораторию ФГБУ ВНИИЗЖ. Фитосанитарная экспертиза подтвердила факт заражения семян сельдерея листового «Parus» и «Paskal», петрушки «Mooskrauze 2» и «Обыкновенная» из Франции, а также семян сельдерея «Prezident» из Италии.

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3 ноября 2022 года владелец семян вывез зараженную партию весом 86 кг на площадку для уничтожения под контролем специалиста Россельхознадзора. В результате семена были сожжены. Остальную часть семян, прошедшую фитосанитарный контроль было разрешено использовать для посадки на территории Новосибирской области.

Зебра чип - возбудитель, опасный для картофеля, перца, моркови, томатов и сельдерея, способен вызвать до 100% потери урожая. 

Россельхознадзор периодически выявляет крупные партии некачественных или опасных продуктов. Например, в октябре было изъято из продажи и со складов поставщика 300 тонн некачественных рыбных консервов.

#Ольга Храмушкина#Бизнес#Город#Общество#Семена#Россельхознадзор#Проверка
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