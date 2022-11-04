Зебра чип в Новосибирской области обнаружен впервые во время проверки очередной партии семян объемом 1,6 тонн. Семена были отправлены на экспертизу в Новосибирскую испытательную лабораторию ФГБУ ВНИИЗЖ. Фитосанитарная экспертиза подтвердила факт заражения семян сельдерея листового «Parus» и «Paskal», петрушки «Mooskrauze 2» и «Обыкновенная» из Франции, а также семян сельдерея «Prezident» из Италии.