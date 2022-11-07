Киоск с прессой снесли в Новосибирске – владельцы в шоке

Как пишет издания НДН.инфо, инцидент был в ночь с 6 на 7 ноября-2022. На улице Дуси Ковальчук у дома 73 снесли один из киосков, в котором продавали прессу.
Примечательно, что рядом с этим киоском стояли еще два таких же объекта. В одном продается мороженое, а в другом выпечка. Однако демонтаж их обошел стороной.
По словам предпринимателей, для них это стало шоком. На дороге не было никаких реконструкций и почему убрали киоск с прессой – непонятно. Причем владельца даже не предупредили о грядущем сносе.
Читайте также о том, что президент ассоциации малоформатной торговли Владлен Максимов назвал проблему сноса киосков политической. Конфликт владельцев газетных ларьков с новосибирской мэрией начался еще в июле этого года, когда были демонтированы первые торговые точки. Та же судьба грозит оставшимся дистрибьютерам. По их словам, власти никак не способствуют процветанию этого бизнеса.