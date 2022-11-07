Киоск с прессой снесли в Новосибирске – владельцы в шоке

Читайте также о том, что президент ассоциации малоформатной торговли Владлен Максимов назвал проблему сноса киосков политической. Конфликт владельцев газетных ларьков с новосибирской мэрией начался еще в июле этого года, когда были демонтированы первые торговые точки. Та же судьба грозит оставшимся дистрибьютерам. По их словам, власти никак не способствуют процветанию этого бизнеса.