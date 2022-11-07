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Киоск с прессой снесли в Новосибирске – владельцы в шоке

Сегодня, 08:54
Фото: atas.info
Киоск снесли без ведома владельца

Киоск снесли на улице Дуси Ковальчук в Новосибирске

В Заельцовском районе Новосибирска снесли киоск, произошло это ночью.

Как пишет издания НДН.инфо, инцидент был в ночь с 6 на 7 ноября-2022. На улице Дуси Ковальчук у дома 73 снесли один из киосков, в котором продавали прессу.  

Примечательно, что рядом с этим киоском стояли еще два таких же объекта. В одном продается мороженое, а в другом выпечка. Однако демонтаж их обошел стороной.

По словам предпринимателей, для них это стало шоком. На дороге не было никаких реконструкций и почему убрали киоск с прессой – непонятно. Причем владельца даже не предупредили о грядущем сносе.

Читайте также о том, что президент ассоциации малоформатной торговли Владлен Максимов назвал проблему сноса киосков политической. Конфликт владельцев газетных ларьков с новосибирской мэрией начался еще в июле этого года, когда были демонтированы первые торговые точки. Та же судьба грозит оставшимся дистрибьютерам. По их словам, власти никак не способствуют процветанию этого бизнеса.  

#Эмилия Губарева#Общество#Город#Новосибирск#2022#Демонтаж#Газетные киоски#Киоск
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