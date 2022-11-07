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Краеведы раскрыли тайну названия города Новосибирска

Сегодня, 01:56
Фото: atas.info
Центр Новосибирска - площадь Ленина

Краеведы раскрыли тайну названия Новосибирска

В учебных заведениях нам рассказывают знаменитую версию происхождения названия у города Ново-Николаевск. Якобы писатель Вивиан Итин его и выдумал, но на деле же литератор критиковал это наименование. Подробности рассказали на сайте «Библиотека сибирского краеведения».

Краеведы из Новосибирского краеведческого музея опровергли популярный миф о происхождении названия города. Примечательно, что 6 ноября прошло 125 лет с присвоения мегаполису предыдущего названия – Ново-Николаевска.

По легенде, название «Новосибирск» предложил журналист из «Сибирских огней», но писатель выступал за название Ново-Ленинск. А вот название города Ново-Сибирск выдвинул горный инженер Константин Тульчинский в 1925 году.

По документам ВЦИК переименовал город Ново-Николаевск в Ново-Сибирск - с дефисами. Однако в местных газетах произошла путаница и о дефисе просто забыли. Так Ново-Сибирск стал Новосибирском.

Читайте также о том, что краевед рассказал, где находится тайное кладбище домашних животных в Новосибирске. Кладбище существовало в 1915 году, но вероятнее всего, что кости все еще сохранились в земле.

#Эмилия Губарева#Общество#Город#Новосибирск#2022
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