Краеведы из Новосибирского краеведческого музея опровергли популярный миф о происхождении названия города. Примечательно, что 6 ноября прошло 125 лет с присвоения мегаполису предыдущего названия – Ново-Николаевска.
По легенде, название «Новосибирск» предложил журналист из «Сибирских огней», но писатель выступал за название Ново-Ленинск. А вот название города Ново-Сибирск выдвинул горный инженер Константин Тульчинский в 1925 году.
По документам ВЦИК переименовал город Ново-Николаевск в Ново-Сибирск - с дефисами. Однако в местных газетах произошла путаница и о дефисе просто забыли. Так Ново-Сибирск стал Новосибирском.
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