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Новосибирец продал лошадь, чтобы выплатить долг приставам и не лишиться Lada Granta

Сегодня, 04:11
Фото: УФССП по НСО
Новосибирец обменял лошадь на автомобиль из-за долга перед приставами

Новосибирец продал любимую лошадь из-за долга в 226 500 рублей

Житель Новосибирской области за 10 дней оплатил долг в 226 500 рублей. Он продал свою лошадь односельчанину, сообщили в ГУ УФССП региона.

Сибиряк долго скрывался от приставов, а потом сам к ним обратился, когда его автомобиль Lada Granta арестовали. Машину собирались выставлять на торги, чтобы деньги от продажи отправить в счет задолженности.

Также приставы напомнили мужчине об уголовной ответственности за уклонение от выплат. Этого он испугался, как и того, что может лишиться машины.

Обдумав все варианты, он принял решение продать односельчанину свою лошадь. Так за 10 дней он погасил долг и получил автомобиль обратно в пользование.

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#Алина Шефер#Общество#Новосибирск#Новосибирская область#Долг#Приставы
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