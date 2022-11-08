Новосибирец продал лошадь, чтобы выплатить долг приставам и не лишиться Lada Granta

Сибиряк долго скрывался от приставов, а потом сам к ним обратился, когда его автомобиль Lada Granta арестовали. Машину собирались выставлять на торги, чтобы деньги от продажи отправить в счет задолженности.
Также приставы напомнили мужчине об уголовной ответственности за уклонение от выплат. Этого он испугался, как и того, что может лишиться машины.
Обдумав все варианты, он принял решение продать односельчанину свою лошадь. Так за 10 дней он погасил долг и получил автомобиль обратно в пользование.