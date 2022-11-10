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Из Новосибирска поближе к богеме: Слава Марлоу купил квартиру у "Парка культуры"

Сегодня, 11:29
Фото: Instagram
Слава Марлоу
Телеграм-канал Mash узнал, что новосибирец Артем Готлиб, известный под псевдонимом Слава Марлоу, приобрел апартаменты в центре Москвы стоимость в 100 млн рублей.

Исполнитель поселился между станциями метро "Кропоткинская" и "Парк Культуры", по соседству с Владимиром Познером и рэпером Pharaoh. Недалеко от квартиры новосибирца расположены посольства Италии, Австрии, Мексики и Палестины. 

Занимательно и соседство Артема Готлиба со знаменитым двориком на Пречистенке. Апартаменты певца находятся непосредственно у гимназии, где учились Валерий Брюсов, Владимир Соловьев, Александр Алехин, а также сыновья Толстого, Достоевского и Островского. 

Источник сообщает, что исполнитель купил квартиру еще в сентябре прошлого года. Метраж жилплощади составляет 130 кв.м. 

Прошлым владельцем этой квартиры был сын народного артиста СССР, оперного певца Юрия Мазурока.

Ранее клип Славы Марлоу набрал более 10 млн просмотров на "Youtube"

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#Общество#Новосибирск#Слава Марлоу#Артем Готлиб#Квартира
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