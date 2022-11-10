Из Новосибирска поближе к богеме: Слава Марлоу купил квартиру у "Парка культуры"

Исполнитель поселился между станциями метро "Кропоткинская" и "Парк Культуры", по соседству с Владимиром Познером и рэпером Pharaoh. Недалеко от квартиры новосибирца расположены посольства Италии, Австрии, Мексики и Палестины.
Занимательно и соседство Артема Готлиба со знаменитым двориком на Пречистенке. Апартаменты певца находятся непосредственно у гимназии, где учились Валерий Брюсов, Владимир Соловьев, Александр Алехин, а также сыновья Толстого, Достоевского и Островского.
Источник сообщает, что исполнитель купил квартиру еще в сентябре прошлого года. Метраж жилплощади составляет 130 кв.м.
Прошлым владельцем этой квартиры был сын народного артиста СССР, оперного певца Юрия Мазурока.
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