Как вычислить в толпе богача, рассказали жители Новосибирска

Больше половины сибиряков отметили, что богач – это человек, владеющий бизнесом. А около 56% респондентов заявили, что главный атрибут – это большие деньги на счетах.
Чуть меньше (41%) вычислят обеспеченного по наличию элитной недвижимости, либо по дорогой иномарке (36%). Остальные уверены, что у состоятельного человека, наверняка, есть прислуга, он носит брендовые вещи (14%) и драгоценности (16%).
А вот 30% новосибирцев не считают перечисленные критерии признаком богатства. По их мнению, таких людей украшает и выдает ум и мудрость.