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Как вычислить в толпе богача, рассказали жители Новосибирска

Сегодня, 04:01
Фото: 1MI
Новосибирцы рассказали, какие атрибуты могут выдать богатого человека

Жители Новосибирска назвали главные атрибуты богатых людей

Новосибирцы рассказали аналитикам сервиса «Работа.ру», какие атрибуты могут выдать богатого человека. По мнению многих, богачи - это ухоженные бизнесмены. Их выдают брендовые вещи, драгоценности и элитная недвижимость.

Больше половины сибиряков отметили, что богач – это человек, владеющий бизнесом. А около 56% респондентов заявили, что главный атрибут – это большие деньги на счетах.

Чуть меньше (41%) вычислят обеспеченного по наличию элитной недвижимости, либо по дорогой иномарке (36%). Остальные уверены, что у состоятельного человека, наверняка, есть прислуга, он носит брендовые вещи (14%) и драгоценности (16%).

А вот 30% новосибирцев не считают перечисленные критерии признаком богатства. По их мнению, таких людей украшает и выдает ум и мудрость.

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#Алина Шефер#Общество#Новосибирск#Новосибирская область#Богатство#Опрос
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