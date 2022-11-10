Пассажирке зажало шею дверями в маршрутке под Новосибирском

Женщина решила выйти из автобуса на остановке «Подгорная». Пока она по одному выводила детей, в салон зашли другие пассажиры. В этом момент начали закрываться двери и ей придавило.
«Датчик сработал, видимо, и дверь снова открылась. Но водитель уже тронулся, и они опять закрылись прямо на моей шеи. Я крикнула ему, чтобы меня освободили. И вместо извинений, я получила выговор от кондуктора», - рассказала журналисту пассажирка Ирина.
После случившегося сибирячка отправилась в ПАТП. Там она написала заявление на водителя.
Напомним, ранее в Новосибирске из маршрутки №19 выгнали женщину, которая хотела расплатиться за проезд мелочью.