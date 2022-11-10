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Пассажирке зажало шею дверями в маршрутке под Новосибирском

Сегодня, 03:03
Фото: 1MI
Женщину несколько раз придавливало дверями в маршрутке № 4 под Новосибирском
Жительницу Новосибирской области несколько раз придавливало дверями пока она выходила вместе с двумя детьми из маршрутки № 4. Об этом инциденте она рассказала сибирякам в соцсети «ВКонтакте».

Женщина решила выйти из автобуса на остановке «Подгорная». Пока она по одному выводила детей, в салон зашли другие пассажиры. В этом момент начали закрываться двери и ей придавило.

«Датчик сработал, видимо, и дверь снова открылась. Но водитель уже тронулся, и они опять закрылись прямо на моей шеи. Я крикнула ему, чтобы меня освободили. И вместо извинений, я получила выговор от кондуктора», - рассказала журналисту пассажирка Ирина.

После случившегося сибирячка отправилась в ПАТП. Там она написала заявление на водителя.

Напомним, ранее в Новосибирске из маршрутки №19 выгнали женщину, которая хотела расплатиться за проезд мелочью

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#Алина Шефер#Общество#Новосибирск#Новосибирская область#Общественный транспорт#Маршрутка#Дети
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