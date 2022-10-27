Пассажирку с ребенком высадили из новосибирской маршрутки из-за разговоров

Инцидент произошел 25 октября в маршрутке №9. Сибирячка села в общественный транспорт на остановке «Плановая» вместе со своей четырехлетней дочерью.
Семья обсуждала происходящее за окном. В один момент водитель резко отреагировал на разговоры. По его словам, женщина и ребенок разговаривали громко и мешали ему. В итоге пассажирку выставили на улицу, так как водитель отказался продолжать движение.
Сибирячка обратилась в полицию по этому поводу, пожаловалась в администрацию и позвонила в ЦУГАЭТ, пишет «МК в Новосибирске».
Напомним, что ранее произошел похожий инцидент, где водитель маршрутного такси отказался принимать 50-копеечные монеты и выгнал пассажирку. Все случилось в новосибирской маршрутке № 19. Женщина хотела расплатиться с водителем за проезд тремя монетами по 10 рублей и десятью по 50 копеек. За мелочь водитель разозлился, выгнал из салона сибирячку и выкинул деньги.