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Разговаривала с дочерью: сибирячку выкинули из новосибирской маршрутки из-за шума

Сегодня, 03:55
Фото: 1MI
По словам женщины, она разговаривала не громко и никому не мешала. Однако за нее даже никто не заступился.

Пассажирку с ребенком высадили из новосибирской маршрутки из-за разговоров

Женщина из Новосибирска пожаловалась на водителя одной из маршруток: якобы автомобилист выгнал ее с ребенком из-за шума.

Инцидент произошел 25 октября в маршрутке №9. Сибирячка села в общественный транспорт на остановке «Плановая» вместе со своей четырехлетней дочерью.

Семья обсуждала происходящее за окном. В один момент водитель резко отреагировал на разговоры. По его словам, женщина и ребенок разговаривали громко и мешали ему. В итоге пассажирку выставили на улицу, так как водитель отказался продолжать движение.

Сибирячка обратилась в полицию по этому поводу, пожаловалась в администрацию и позвонила в ЦУГАЭТ, пишет «МК в Новосибирске».

Напомним, что ранее произошел похожий инцидент, где водитель маршрутного такси отказался принимать 50-копеечные монеты и выгнал пассажирку. Все случилось в новосибирской маршрутке № 19. Женщина хотела расплатиться с водителем за проезд тремя монетами по 10 рублей и десятью по 50 копеек. За мелочь водитель разозлился, выгнал из салона сибирячку и выкинул деньги.

#Эмилия Губарева#Общество#Город#Транспорт#Новосибирск#2022
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