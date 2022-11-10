Первую новогоднюю елку установили в Новосибирске

Деревце в «Березовой роще» можно считать первой городской новогодней елкой. На днях в парке возле нового ЛДС тоже установили елку, однако она имеет иной, современный формат. Ель представляет собой цифровое дерево-экран, на котором будут отображаться виртуальные игрушки и иллюминации.