Первую новогоднюю елку установили в Новосибирске

«Елка искусственная. Её собирали по частям несколько дней, и обещают в скором времени украсить, как и всю территорию парка «Березовая роща»», - рассказали горожане Atas.info.
Деревце в «Березовой роще» можно считать первой городской новогодней елкой. На днях в парке возле нового ЛДС тоже установили елку, однако она имеет иной, современный формат. Ель представляет собой цифровое дерево-экран, на котором будут отображаться виртуальные игрушки и иллюминации.
А вот главная елка Новосибирска появится по традиции возле оперного театра в центре. Дату её монтажа пока не озвучивали, но вероятно, работы начнутся в декабре.