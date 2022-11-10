atas.info
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Первую новогоднюю елку установили в Новосибирске

Сегодня, 10:11
Фото: atas.info
Первую новогоднюю елку установили в Новосибирске в парке «Березовая роща»
Одна их первых новогодних елок появилась в парке «Березовая роща» в Новосибирске в середине ноября 2022 года. Искусственную ель в ближайшие дни начнут наряжать в гирлянды и игрушки.
«Елка искусственная. Её собирали по частям несколько дней, и обещают в скором времени украсить, как и всю территорию парка «Березовая роща»», - рассказали горожане Atas.info.

Деревце в «Березовой роще» можно считать первой городской новогодней елкой. На днях в парке возле нового ЛДС тоже установили елку, однако она имеет иной, современный формат. Ель представляет собой цифровое дерево-экран, на котором будут отображаться виртуальные игрушки и иллюминации.

А вот главная елка Новосибирска появится по традиции возле оперного театра в центре. Дату её монтажа пока не озвучивали, но вероятно, работы начнутся в декабре.

Читайте также:
Власти Новосибирска купят две новогодние елки за 2 млн рублейГерб Новосибирска появился на новогодней елке в РязаниВ Новогоднюю ночь двое новосибирцев срубили елку на улице Бронной
#Алина Шефер#Город#Новосибирск#Новосибирская область#Елка#Новый год
Подпишитесь
Москвичи намерены заплатить долги и вывести «Экологию-Новосибирск» из банкротства
Вчера, 18:33
Пьянки, смерти, драки: психологи назвали причины асоциальных выходок мобилизованных
Сегодня, 17:54
Невежество средневековое – эксперты о решении перекрыть улицу Ленина
Сегодня, 16:58
Взносы на капремонт вырастут в Новосибирске в 2023 году на 24%, а за три года на 80%
Вчера, 14:08
Публичные слушания по созданию мусоропереработки в Верх-Туле опять отменены
Сегодня, 10:42
Банки в Новосибирске отказывают в ипотеке мужчинам, которых могут мобилизовать
Вчера, 17:34