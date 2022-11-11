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8-бальные пробки сковали Новосибирск 11 ноября

Сегодня, 01:54
Фото: 1MI
Пробки оцениваются в 8 баллов из 10

В Новосибирске образовались пробки в 8 баллов из-за метели

На дорогах Новосибирска утром 11 ноября появились пробки, которые оцениваются в 8 баллов, о чем свидетельствует сервис 2 ГИС.

В раннее утро пятницы образовались дорожные заторы в Новосибирске. Автомобилисты в комментариях 2ГИС связывают это со снегопадом. В городе произошли десятки ДТП.

На левом берегу тяжело проехать по улице Большой, Станционной, Широкой. Заторы возникли на площади Труда и проезде Энергетиков.

Автомобили не могут проехать по улице Ватутина, Советскому шоссе и Сибиряков Гвардейцев. Традиционно загружен и Октябрьский мост – все машины едут на правый берег.

На правобережье пробки сковали улицу Большевистскую, Фадеева, Мочищенское шоссе, Зыряновскую, Богаткова и многие другие.

Напомним, улицу Ленина закрыли для проезда до февраля 2023 года. Мэрия намерена организовать там пешеходную праздничную зону, украшенную гирляндами. Однако многие приняли это решение в штыки, напоминая о предыдущем неудачном опыте. 

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#Эмилия Губарева#Транспорт#Новосибирск#Пробки
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