В раннее утро пятницы образовались дорожные заторы в Новосибирске. Автомобилисты в комментариях 2ГИС связывают это со снегопадом. В городе произошли десятки ДТП.
На левом берегу тяжело проехать по улице Большой, Станционной, Широкой. Заторы возникли на площади Труда и проезде Энергетиков.
Автомобили не могут проехать по улице Ватутина, Советскому шоссе и Сибиряков Гвардейцев. Традиционно загружен и Октябрьский мост – все машины едут на правый берег.
На правобережье пробки сковали улицу Большевистскую, Фадеева, Мочищенское шоссе, Зыряновскую, Богаткова и многие другие.
Напомним, улицу Ленина закрыли для проезда до февраля 2023 года. Мэрия намерена организовать там пешеходную праздничную зону, украшенную гирляндами. Однако многие приняли это решение в штыки, напоминая о предыдущем неудачном опыте.