Проблемы с переработкой молока появились в Новосибирске из-за ухода Danone

В 2021 году Новосибирская область произвела 615 тысяч тонн молока. В этом году показатели выросли - ожидаемый объем по итогам 12 месяцев — 750 тысяч тонн. Однако большой проблемой остается нехватка собственных предприятий по переработке, пишет BFM ru.