Проблемы с переработкой молока появились в Новосибирске из-за ухода Danone

Больше половины от всего объема молока привозится увозить в другие регионы из Новосибирска. Производственная мощность области справляется только с 40%.
В 2021 году Новосибирская область произвела 615 тысяч тонн молока. В этом году показатели выросли - ожидаемый объем по итогам 12 месяцев — 750 тысяч тонн. Однако большой проблемой остается нехватка собственных предприятий по переработке, пишет BFM ru.
Немногие предприятия в регионах могут позволить себе самостоятельную переработку продукции. Чтобы это осуществить, требуются серьезные инвестиции.
Напомним, агропродовольственный форум-2022 стартовал в Новосибирске. На него съехались аграрии со всех районов области. На выставке представлена лучшая сельскохозяйственная продукция. Как это было – смотрите в фоторепортаже Atas.info.