atas.info
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Danone после ухода оставил Новосибирск без молока?

Сегодня, 09:54
Фото: 1MI
60% молока приходится увозить из региона

Проблемы с переработкой молока появились в Новосибирске из-за ухода Danone

Компания Danone ушла с российского рынка в этом году, после чего у новосибирских аграриев появились проблемы с переработкой молока.

Больше половины от всего объема молока привозится увозить в другие регионы из Новосибирска. Производственная мощность области справляется только с 40%.

В 2021 году Новосибирская область произвела 615 тысяч тонн молока. В этом году показатели выросли - ожидаемый объем по итогам 12 месяцев — 750 тысяч тонн. Однако большой проблемой остается нехватка собственных предприятий по переработке, пишет BFM ru.

Немногие предприятия в регионах могут позволить себе самостоятельную переработку продукции. Чтобы это осуществить, требуются серьезные инвестиции.

Напомним, агропродовольственный форум-2022 стартовал в Новосибирске. На него съехались аграрии со всех районов области. На выставке представлена лучшая сельскохозяйственная продукция. Как это было – смотрите в фоторепортаже Atas.info.

#Эмилия Губарева#Бизнес#Новосибирская область
Подпишитесь
Невежество средневековое – эксперты о решении перекрыть улицу Ленина
Вчера, 16:58
Пьянки, смерти, драки: психологи назвали причины асоциальных выходок мобилизованных
Вчера, 17:54
Родственникам погибшего не говорят, что он стал донором органов
Сегодня, 11:44
Снежный апокалипсис в Новосибирске. Службы вышли на борьбу с первыми сугробами
Сегодня, 12:20
«У вас денег хватит»? – москвичи пытаются отдать долги «Экологии-Новосибирск» в суде
Вчера, 19:01
Депутат из Новосибирской области Дмитрий Шмаков погиб в ходе спецоперации на Украине
Сегодня, 12:50