6-летний мальчик, оставленный на месте ДТП депутатом в Татарске, выписан из больницы

6-летнего мальчика, попавшего в реанимацию после ДТП в Татарске 30 октября 2022 года, выписали домой из Новосибирской областной клинической больницы. По словам мамы ребенка, он все еще жалуется на боли, есть определенные ограничения по движению, сыну показан массаж и реабилитация.

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