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Мальчика, сбитого депутатом в Татарске, выписали из Новосибирской областной больницы

Сегодня, 09:08
Фото: https://www.ntv.ru/novosti/2730544
Депутат оставил место аварии после того, как сбил 6-летнего мальчика в Татарске

6-летний мальчик, оставленный на месте ДТП депутатом в Татарске, выписан из больницы

6-летнего мальчика, попавшего в реанимацию после ДТП в Татарске 30 октября 2022 года, выписали домой из Новосибирской областной клинической больницы. По словам мамы ребенка, он все еще жалуется на боли, есть определенные ограничения по движению, сыну показан массаж и реабилитация.

Мама мальчика рассказала, что он все еще жалуется на боли. Ребенку необходима реабилитация, в том числе, массаж, восстанавливающий двигательную активность. 

После аварии 30 октября мальчик сам добрался до дома, откуда его увезли в ЦРБ Татарска. На утро 31 октября состояние ребенка оставалось стабильно тяжелым, было принято решение доставить мальчика вертолетом санавиации в Новосибирскую Областную больницу. Врачи поставили мальчика на ноги, но необходима длительная реабилитация.

#Ольга Храмушкина#Общество#Происшествия#Депутат Мамонтов переехал ребенка#Новосибирская область#Татарск#Дети
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