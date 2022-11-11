Мама мальчика рассказала, что он все еще жалуется на боли. Ребенку необходима реабилитация, в том числе, массаж, восстанавливающий двигательную активность.
После аварии 30 октября мальчик сам добрался до дома, откуда его увезли в ЦРБ Татарска. На утро 31 октября состояние ребенка оставалось стабильно тяжелым, было принято решение доставить мальчика вертолетом санавиации в Новосибирскую Областную больницу. Врачи поставили мальчика на ноги, но необходима длительная реабилитация.
Против депутата Сергея Мамонтова, переехавшего ребенка и оставившего его на месте ДТП, возбуждено уголовное дело. Мамонтов провел в изоляторе 11 суток, после чего был доставлен в районный суд для избрания меры пресечения.