Депутату Сергею Мамонтову избрали новую меру пресечения и выпустили его из изолятора

Судьи не стали назначать ему домашний арест, однако применили ряд ограничений. Народному избраннику запрещено выходить за пределы своего жилого помещения с 22.00 до 6.00, запрещено находится в помещении Совета депутатов Татарского района Новосибирской области, запрещено общаться с лицами, которые проходят по уголовному делу потерпевшими, свидетелями, экспертами или понятыми.
Также суд отстранил Сергея Мамонтова от депутатской деятельности, запретил ему управление любыми транспортными средствами, пользование телефоном и интернетом.
Депутат Мамонтов подозревается по делу, которое возбудили по 125 статье УК РФ — заведомое оставление без помощи лица, находящегося в опасном для жизни или здоровья состоянии.
Ранее депутат лишился мандата на ближайшей сессии фракции "Единая Россия"