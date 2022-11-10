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Депутату Сергею Мамонтову избрали новую меру пресечения и выпустили его из изолятора

Сегодня, 13:36
Фото: 1MI
Депутату Мамонтову не назначили домашнего ареста
После 11 суток, которые депутат провел в изоляторе Татарска, Мамонтова вновь доставили в районный суд, чтобы выбрать меру пресечения .
Судьи не стали назначать ему домашний арест, однако применили ряд ограничений.  Народному избраннику запрещено выходить за пределы своего жилого помещения с 22.00 до 6.00, запрещено находится в помещении Совета депутатов Татарского района Новосибирской области, запрещено общаться с лицами, которые проходят по уголовному делу потерпевшими, свидетелями, экспертами или понятыми.
 
Также суд отстранил Сергея Мамонтова от депутатской деятельности, запретил ему управление любыми транспортными средствами, пользование телефоном и интернетом.
 
Депутат Мамонтов подозревается по делу, которое возбудили по 125 статье УК РФ — заведомое оставление без помощи лица, находящегося в опасном для жизни или здоровья состоянии.
 
Ранее депутат лишился мандата на ближайшей сессии фракции "Единая Россия"
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