Депутату Сергею Мамонтову избрали новую меру пресечения и выпустили его из изолятора

Судьи не стали назначать ему домашний арест, однако применили ряд ограничений. Народному избраннику запрещено выходить за пределы своего жилого помещения с 22.00 до 6.00, запрещено находится в помещении Совета депутатов Татарского района Новосибирской области, запрещено общаться с лицами, которые проходят по уголовному делу потерпевшими, свидетелями, экспертами или понятыми.