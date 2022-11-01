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В Татарске сбитого депутатом мальчика навестил руководитель местного СК

Сегодня, 07:23
Фото: Управление СК по НСО
Следователь навещает пострадавшего мальчика
Шестилетнего ребенка, попавшего под колеса внедорожника депутата в Татарске, навестил руководитель татарского межрайонного следственного отдела новосибирского управления СК Андрей Святош, сообщает ведомство.

"Офицер ведомства сначала встретился с лечащим врачом ребенка, который рассказал о состоянии пациента (...) При встрече (с ребенком - прим. ред.) руководитель следственного отдела расспросил мальчика о самочувствии, пожелал скорейшего выздоровления и передал купленные подарки", - говорится в сообщении.

В СК напомнили, что в отношении водителя возбуждено уголовное дело по ст. 125 УК РФ (оставление в опасности).

Как сообщалось ранее, кроссовером Toyota RAV4, который сбил ребенка, управлял муниципальный депутат-единоросс Сергей Мамонтов.

ДТП попало в объектив уличной камеры, на видео кроссовер буквально переезжает через мальчика. Затем Toyota останавливается, Мамонтов пытается поднять ребенка - ничего не получатся, тогда депутат разводит руками и уезжает. 

Видео попало в СМИ и спровоцировало большой резонанс. После этого Мамонтов пришел в полицию и признался в содеянном. В понедельник Татарский районный суд арестовал Мамонтова на 11 дней за оставление места ДТП.

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