В Татарске сбитого депутатом мальчика навестил руководитель местного СК

"Офицер ведомства сначала встретился с лечащим врачом ребенка, который рассказал о состоянии пациента (...) При встрече (с ребенком - прим. ред.) руководитель следственного отдела расспросил мальчика о самочувствии, пожелал скорейшего выздоровления и передал купленные подарки", - говорится в сообщении.
В СК напомнили, что в отношении водителя возбуждено уголовное дело по ст. 125 УК РФ (оставление в опасности).
Как сообщалось ранее, кроссовером Toyota RAV4, который сбил ребенка, управлял муниципальный депутат-единоросс Сергей Мамонтов.
ДТП попало в объектив уличной камеры, на видео кроссовер буквально переезжает через мальчика. Затем Toyota останавливается, Мамонтов пытается поднять ребенка - ничего не получатся, тогда депутат разводит руками и уезжает.
Видео попало в СМИ и спровоцировало большой резонанс. После этого Мамонтов пришел в полицию и признался в содеянном. В понедельник Татарский районный суд арестовал Мамонтова на 11 дней за оставление места ДТП.