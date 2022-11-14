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ДТП спровоцировало многокилометровую пробку в Новосибирске

Сегодня, 02:55
Фото: atas.info
В целом, ситуация на дорогах не критичная

В Новосибирске образовалась 7-километровая пробка на Большевистской

В понедельник, 14 ноября, на улицах Новосибирска образовались пробки, о чем свидетельствует сервис 2ГИС.

Так, дорожные заторы сковали улицу Большевистскую. На протяжении 7 километров автомобили еле движутся. В комментариях сервиса 2ГИС говорится, что пробку спровоцировало ДТП в левом ряду рядом с метро «Речной вокзал». На месте работают медики.

Не менее ситуация с заторами обстоит и на левобережье. Тяжело проехать по улице Станционной, Ватутина, площади Труда. 4-километровый затор и на улице Сибиряков-Гвардейцев. Ситуация на дорогах оценивается в 7 баллов.

Напомним, что ранее новосибирцы пожаловались на плохо убранный снег, который превратился в кашу. Снежный покров так и не устоялся в мегаполисе, из-за потепления на дорогах все растаяло, а позже образовалась гололедица. 

#Эмилия Губарева#Транспорт#Новосибирск#Пробки
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