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Сибирячка оплатила 36 ночей в отеле татуировкой

Сегодня, 17:33
Фото: @mirotelnovosibirsk
Татуировка с логотипом "Миротеля"
Жительница Новосибирска Жанна Бессонова выиграла 36 ночей в новосибирском отеле "Миротель", набив татуировку с его логотипом - минималистичной птицей.

“Изначально предполагалось, что будем премировать победителя акции сертификатом на 12 ночей, но потом решили, что этого мало. Поэтому наш приз смелой девушке — сертификат на 36 ночей на двоих”, — рассказала «Новосибирским новостям» менеджер по маркетингу “Миротеля” Вероника Шнайдер.

Он подчеркнула, что перед нанесением татуировки Жанна прошла медицинское обследование - процедура не нанесла вреда ее здоровью. Птицу набили накануне в отеле.

«Это уже моя седьмая татуировка. Испытываю радость. Мне нравится логотип, он достаточно симпатичный и лаконичный. Когда рассказала о выигрыше молодому человеку, он испугался, что я набью слово „Миротель“, но в итоге мне предложили сделать симпатичную птичку», - поделилась впечатлениями победительница.

Ранее сотрудники Института археологии и этнографии СО РАН рассказали, как им удается поддерживают в отличном состоянии мумию с татуировками, возрастом 2,5 тыс. лет.

Мумию с татуировками разрешили посмотреть новосибирские ученые
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