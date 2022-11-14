Сибирячка оплатила 36 ночей в отеле татуировкой

“Изначально предполагалось, что будем премировать победителя акции сертификатом на 12 ночей, но потом решили, что этого мало. Поэтому наш приз смелой девушке — сертификат на 36 ночей на двоих”, — рассказала «Новосибирским новостям» менеджер по маркетингу “Миротеля” Вероника Шнайдер.
Он подчеркнула, что перед нанесением татуировки Жанна прошла медицинское обследование - процедура не нанесла вреда ее здоровью. Птицу набили накануне в отеле.
«Это уже моя седьмая татуировка. Испытываю радость. Мне нравится логотип, он достаточно симпатичный и лаконичный. Когда рассказала о выигрыше молодому человеку, он испугался, что я набью слово „Миротель“, но в итоге мне предложили сделать симпатичную птичку», - поделилась впечатлениями победительница.
Ранее сотрудники Института археологии и этнографии СО РАН рассказали, как им удается поддерживают в отличном состоянии мумию с татуировками, возрастом 2,5 тыс. лет.