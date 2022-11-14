Сибирячка оплатила 36 ночей в отеле татуировкой

«Это уже моя седьмая татуировка. Испытываю радость. Мне нравится логотип, он достаточно симпатичный и лаконичный. Когда рассказала о выигрыше молодому человеку, он испугался, что я набью слово „Миротель“, но в итоге мне предложили сделать симпатичную птичку», - поделилась впечатлениями победительница.