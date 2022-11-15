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Цены на такси взлетели после концерта «Руки вверх!» в Новосибирске

Сегодня, 05:52
Фото: 1MI
Стоимость проезда поднялась в два раза
В Новосибирске 14 ноября прошел концерт легендарной группы «Руки вверх!». После приятных впечатлений от музыки и зажигательной атмосферы, новосибирцы столкнулись с давкой в последних маршрутках и разорились на такси.

Концерт группы «Руки вверх!» прошел в «ЛДС Сибирь» на Богдана Хмельницкого, 23. Сергея Жукова пришли послушать тысячи фанатов. Громкое событие началось в 19:00. А вот после завершения всей концертной программы, сибиряков ждало разочарование.

Как это обычно бывает, в гардеробных были огромные очереди, оперативно выйти из дворца спорта не получилось. Все сибиряки спешили домой – бежали на последний общественный транспорт, набивались в автобусы и маршрутки или же шли в метро.

Если эти варианты были доступным многим, то уехать на такси домой удалось не всем. Цены взлетели в разы. Не каждый смог себе оплатить комфортную дорогу до дома.

Читайте также о том, как цены на такси взлетели 1 сентября. А один таксист и вовсе обматерил пассажирку из-за дешевой поездки в Новосибирске. 

 

#Транспорт#Новосибирск#Такси#Эмилия Губарева
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