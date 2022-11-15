Цены на такси взлетели после концерта «Руки вверх!» в Новосибирске

Концерт группы «Руки вверх!» прошел в «ЛДС Сибирь» на Богдана Хмельницкого, 23. Сергея Жукова пришли послушать тысячи фанатов. Громкое событие началось в 19:00. А вот после завершения всей концертной программы, сибиряков ждало разочарование.
Как это обычно бывает, в гардеробных были огромные очереди, оперативно выйти из дворца спорта не получилось. Все сибиряки спешили домой – бежали на последний общественный транспорт, набивались в автобусы и маршрутки или же шли в метро.
Если эти варианты были доступным многим, то уехать на такси домой удалось не всем. Цены взлетели в разы. Не каждый смог себе оплатить комфортную дорогу до дома.
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