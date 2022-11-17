22-й ЧМ по футболу FIFA начнется с 20 ноября по 18декабря-2022 в Катаре. Чемпионат подобного формата впервые пройдет в арабском государстве. Еще одной отличительной чертой считается то, что спортивную игру проведут осенью и зимой, а не по традиции летом. Дело в том, что в Катаре очень жарко. В ноябре температура воздуха достигает +33 градусов днем и +22 ночью.
В Катаре отличается время от Новосибирского ровно на 4 часа. То есть, если в Сибири 9 утра, то в Катаре 5 часов.
В Катар приедут 32 футбольные сборные, представляющие разные континенты:
Европа (УЕФА): Англия, Бельгия, Германия, Дания, Испания, Нидерланды, Польша, Португалия, Сербия, Уэльс, Франция, Хорватия, Швейцария
Азия (АФК): Австралия, Иран, Саудовская Аравия, Южная Корея, Япония, Катар (организатор)
Африка (КАФ): Гана, Камерун, Марокко, Сенегал, Тунис
Южная Америка (КОМНЕБОЛ): Аргентина, Бразилия, Уругвай, Эквадор
Северная и Центральная Америка (КОНКАКАФ): Канада, Коста-Рика, Мексика, США
Проведение чемпионата продлится 29 дней. Показывать все матчи будут на телеканале Матч ТВ. Смотрите расписание по датам и времени:
20 ноября, воскресенье
19:00. Катар – Эквадор (Матч ТВ, Матч Премьер, Матч Футбол 1).
21 ноября, понедельник
16:00. Англия – Иран (Матч ТВ, Матч Футбол 1).
19:00. Сенегал – Нидерланды (Матч ТВ, Матч Футбол 1).
22:00. США – Уэльс (Матч ТВ, Матч Футбол 1).
22 ноября, вторник
13:00. Аргентина – Саудовская Аравия (Матч ТВ, Матч Футбол 1).
16:00. Дания – Тунис (Матч ТВ, Матч Футбол 1).
19:00. Мексика – Польша (Матч ТВ, Матч Футбол 1).
22:00. Франция – Австралия (Матч ТВ, Матч Премьер, Матч Футбол 1).
23 ноября, среда
13:00. Марокко – Хорватия (Матч ТВ, Матч Футбол 1).
16:00. Германия – Япония (Матч ТВ, Матч Футбол 1).
19:00. Испания – Коста-Рика (Матч ТВ, Матч Футбол 1).
22:00. Бельгия – Канада (Матч ТВ, Матч Премьер, Матч Футбол 1).
24 ноября, четверг
13:00. Швейцария – Камерун (Матч ТВ, Матч Футбол 1).
16:00. Уругвай – Южная Корея (Матч ТВ, Матч Футбол 1).
19:00. Португалия – Гана (Матч ТВ, Матч Футбол 1).
22:00. Бразилия – Сербия (Матч ТВ, Матч Премьер, Матч Футбол 1).
25 ноября, пятница
13:00. Уэльс – Иран (Матч ТВ, Матч Футбол 1).
16:00. Катар – Сенегал (Матч ТВ, Матч Футбол 1).
19:00. Нидерланды – Эквадор (Матч ТВ, Матч Футбол 1).
22:00. Англия – США (Матч ТВ, Матч Футбол 1).
26 ноября, суббота
13:00. Тунис – Австралия (Матч ТВ, Матч Футбол 1).
16:00. Польша – Саудовская Аравия (Матч ТВ, Матч Футбол 1).
19:00. Франция – Дания (Матч ТВ, Матч Футбол 1).
22:00. Аргентина – Мексика (Матч ТВ, Матч Премьер, Матч Футбол 1).
27 ноября, воскресенье
13:00. Япония – Коста-Рика (Матч ТВ, Матч Футбол 1).
16:00. Бельгия – Марокко (Матч ТВ, Матч Футбол 1).
19:00. Хорватия – Канада (Матч ТВ, Матч Футбол 1).
22:00. Испания – Германия (Матч ТВ, Матч Премьер, Матч Футбол 1).
28 ноября, понедельник
13:00. Камерун – Сербия (Матч ТВ, Матч Футбол 1).
16:00. Южная Корея – Гана (Матч ТВ, Матч Футбол 1).
19:00. Бразилия – Швейцария (Матч ТВ, Матч Футбол 1).
22:00. Португалия – Уругвай (Матч ТВ, Матч Футбол 1).
29 ноября, вторник
18:00. Эквадор – Сенегал.
18:00. Нидерланды – Катар.
22:00. Иран – США.
22:00. Уэльс – Англия.
30 ноября, среда
18:00. Австралия – Дания.
18:00. Тунис – Франция.
22:00. Саудовская Аравия – Мексика.
22:00. Польша– Аргентина.
1 декабря, четверг
18:00. Канада – Марокко.
18:00. Хорватия – Бельгия.
22:00. Коста-Рика – Германия.
22:00. Япония – Испания.
2 декабря, пятница
18:00. Гана – Уругвай.
18:00. Южная Корея – Португалия.
22:00. Сербия – Швейцария.
22:00. Камерун – Бразилия.
3 декабря, суббота
18:00. 1/8 финала. Победитель группы А – Вторая команда группы В (Матч ТВ).
22:00. 1/8 финала. Победитель группы С – Вторая команда группы D (Матч ТВ).
4 декабря, воскресенье
18:00. 1/8 финала. Победитель группы D – Вторая команда группы C (Матч ТВ).
22:00. 1/8 финала. Победитель группы B – Вторая команда группы A (Матч ТВ).
5 декабря, понедельник
18:00. 1/8 финала. Победитель группы E – Вторая команда группы F (Матч ТВ).
22:00. 1/8 финала. Победитель группы G – Вторая команда группы H (Матч ТВ).
6 декабря, вторник
18:00. 1/8 финала. Победитель группы F – Вторая команда группы E (Матч ТВ).
22:00. 1/8 финала. Победитель группы H – Вторая команда группы G (Матч ТВ).
9 декабря, пятница
18:00. Четвертьфинал 1. 1E/2F – 1G/2H (Матч ТВ).
22:00. Четвертьфинал 2. 1A/2B – 1C/2D (Матч ТВ).
10 декабря, суббота
18:00. Четвертьфинал 3. 1F/2E – 1H/2G (Матч ТВ).
22:00. Четвертьфинал 4. 1B/2A – 1D/2C (Матч ТВ).
13 декабря, вторник
22:00. Полуфинал. Победитель четвертьфинала 2 – Победитель четвертьфинала 1 (Матч ТВ).
14 декабря, среда
22:00. Полуфинал. Победитель четвертьфинала 4 – Победитель четвертьфинала 3 (Матч ТВ).
17 декабря, суббота
18:00. Матч за третье место.
18 декабря, воскресенье
18:00. Финал.