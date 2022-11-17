22-й ЧМ по футболу FIFA начнется с 20 ноября по 18декабря-2022 в Катаре. Чемпионат подобного формата впервые пройдет в арабском государстве. Еще одной отличительной чертой считается то, что спортивную игру проведут осенью и зимой, а не по традиции летом. Дело в том, что в Катаре очень жарко. В ноябре температура воздуха достигает +33 градусов днем и +22 ночью.