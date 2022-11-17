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Катар и Новосибирск - разница во времени начала матчей ЧМ-2022 по футболу

Сегодня, 03:25
Фото: 1MI
Чемпионат начнется 20 ноября и завершится 18 декабря
Чемпионат мира по футболу-2022 впервые пройдет в арабской стране. Изучили для вас разницу во времени, расписание матчей и особенности этой игры, подробнее – в материале Atas.info.

Особенности чемпионата по футболу-2022

22-й ЧМ по футболу FIFA начнется с 20 ноября по 18декабря-2022 в Катаре. Чемпионат подобного формата впервые пройдет в арабском государстве. Еще одной отличительной чертой считается то, что спортивную игру проведут осенью и зимой, а не по традиции летом. Дело в том, что в Катаре очень жарко. В ноябре температура воздуха достигает +33 градусов днем и +22 ночью.

 

Разница во времени с Катаром и Новосибирском

В Катаре отличается время от Новосибирского ровно на 4 часа. То есть, если в Сибири 9 утра, то в Катаре 5 часов.

 

В Катар приедут 32 футбольные сборные
Фото: 1MI

Участники турнира Чемпионата мира по футболу 2022

В Катар приедут 32 футбольные сборные, представляющие разные континенты: 

Европа (УЕФА): Англия, Бельгия, Германия, Дания, Испания, Нидерланды, Польша, Португалия, Сербия, Уэльс, Франция, Хорватия, Швейцария
Азия (АФК): Австралия, Иран, Саудовская Аравия, Южная Корея, Япония, Катар (организатор)
Африка (КАФ): Гана, Камерун, Марокко, Сенегал, Тунис
Южная Америка (КОМНЕБОЛ): Аргентина, Бразилия, Уругвай, Эквадор
Северная и Центральная Америка (КОНКАКАФ): Канада, Коста-Рика, Мексика, США 

 

Расписание трансляций ЧМ-2022 по футболу

Проведение чемпионата продлится 29 дней. Показывать все матчи будут на телеканале Матч ТВ. Смотрите расписание по датам и времени:

 

20 ноября, воскресенье

19:00. Катар – Эквадор (Матч ТВ, Матч Премьер, Матч Футбол 1).

 

21 ноября, понедельник

16:00. Англия – Иран (Матч ТВ, Матч Футбол 1).

19:00. Сенегал – Нидерланды (Матч ТВ, Матч Футбол 1).

22:00. США – Уэльс (Матч ТВ, Матч Футбол 1).

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22 ноября, вторник

13:00. Аргентина – Саудовская Аравия (Матч ТВ, Матч Футбол 1).

16:00. Дания – Тунис (Матч ТВ, Матч Футбол 1).

19:00. Мексика – Польша (Матч ТВ, Матч Футбол 1).

22:00. Франция – Австралия (Матч ТВ, Матч Премьер, Матч Футбол 1).

 

23 ноября, среда

13:00. Марокко – Хорватия (Матч ТВ, Матч Футбол 1).

16:00. Германия – Япония (Матч ТВ, Матч Футбол 1).

19:00. Испания – Коста-Рика (Матч ТВ, Матч Футбол 1).

22:00. Бельгия – Канада (Матч ТВ, Матч Премьер, Матч Футбол 1).

 

24 ноября, четверг

13:00. Швейцария – Камерун (Матч ТВ, Матч Футбол 1).

16:00. Уругвай – Южная Корея (Матч ТВ, Матч Футбол 1).

19:00. Португалия – Гана (Матч ТВ, Матч Футбол 1).

22:00. Бразилия – Сербия (Матч ТВ, Матч Премьер, Матч Футбол 1).

 

25 ноября, пятница

13:00. Уэльс – Иран (Матч ТВ, Матч Футбол 1).

16:00. Катар – Сенегал (Матч ТВ, Матч Футбол 1).

19:00. Нидерланды – Эквадор (Матч ТВ, Матч Футбол 1).

22:00. Англия – США (Матч ТВ, Матч Футбол 1).

 

26 ноября, суббота

13:00. Тунис – Австралия (Матч ТВ, Матч Футбол 1).

16:00. Польша – Саудовская Аравия (Матч ТВ, Матч Футбол 1).

19:00. Франция – Дания (Матч ТВ, Матч Футбол 1).

22:00. Аргентина – Мексика (Матч ТВ, Матч Премьер, Матч Футбол 1).

Время матчей московское
Фото: 1MI

27 ноября, воскресенье

13:00. Япония – Коста-Рика (Матч ТВ, Матч Футбол 1).

16:00. Бельгия – Марокко (Матч ТВ, Матч Футбол 1).

19:00. Хорватия – Канада (Матч ТВ, Матч Футбол 1).

22:00. Испания – Германия (Матч ТВ, Матч Премьер, Матч Футбол 1).

 

28 ноября, понедельник

13:00. Камерун – Сербия (Матч ТВ, Матч Футбол 1).

16:00. Южная Корея – Гана (Матч ТВ, Матч Футбол 1).

19:00. Бразилия – Швейцария (Матч ТВ, Матч Футбол 1).

22:00. Португалия – Уругвай (Матч ТВ, Матч Футбол 1).

 

29 ноября, вторник

18:00. Эквадор – Сенегал.

18:00. Нидерланды – Катар.

22:00. Иран – США.

22:00. Уэльс – Англия.

 

30 ноября, среда

18:00. Австралия – Дания.

18:00. Тунис – Франция.

22:00. Саудовская Аравия – Мексика.

22:00. Польша– Аргентина.

 

1 декабря, четверг

18:00. Канада – Марокко.

18:00. Хорватия – Бельгия.

22:00. Коста-Рика – Германия.

22:00. Япония – Испания.

 

2 декабря, пятница

18:00. Гана – Уругвай.

18:00. Южная Корея – Португалия.

22:00. Сербия – Швейцария.

22:00. Камерун – Бразилия.

 

3 декабря, суббота

18:00. 1/8 финала. Победитель группы А – Вторая команда группы В (Матч ТВ).

22:00. 1/8 финала. Победитель группы С – Вторая команда группы D (Матч ТВ).

 

4 декабря, воскресенье

18:00. 1/8 финала. Победитель группы D – Вторая команда группы C (Матч ТВ).

22:00. 1/8 финала. Победитель группы B – Вторая команда группы A (Матч ТВ).

 

5 декабря, понедельник

18:00. 1/8 финала. Победитель группы E – Вторая команда группы F (Матч ТВ).

22:00. 1/8 финала. Победитель группы G – Вторая команда группы H (Матч ТВ).

 

6 декабря, вторник

18:00. 1/8 финала. Победитель группы F – Вторая команда группы E (Матч ТВ).

22:00. 1/8 финала. Победитель группы H – Вторая команда группы G (Матч ТВ).

 

9 декабря, пятница

18:00. Четвертьфинал 1. 1E/2F – 1G/2H (Матч ТВ).

22:00. Четвертьфинал 2. 1A/2B – 1C/2D (Матч ТВ).

 

10 декабря, суббота

18:00. Четвертьфинал 3. 1F/2E – 1H/2G (Матч ТВ).

22:00. Четвертьфинал 4. 1B/2A – 1D/2C (Матч ТВ).

 

13 декабря, вторник

22:00. Полуфинал. Победитель четвертьфинала 2 – Победитель четвертьфинала 1 (Матч ТВ).

 

14 декабря, среда

22:00. Полуфинал. Победитель четвертьфинала 4 – Победитель четвертьфинала 3 (Матч ТВ).

 

17 декабря, суббота

18:00. Матч за третье место.

 

18 декабря, воскресенье

18:00. Финал.

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#Эмилия Губарева#Спорт#Футбол#2022
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