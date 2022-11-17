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Маньчжурский орех ищут в парках новосибирцы – зачем он им понадобился

Сегодня, 03:49
Фото: 1MI
Именно в Первомайском районе сибиряки ведут поиск орехов

В новосибирских парках сибиряки начали искать маньчжурский орех

Новосибирцы начали искать маньчжурский орех в городских парках, о чем стало известно из группы «Грибы и грибные места Новосибирск».

Из интернет-энциклопедии мы узнали, что маньчжурский орех, известный также как думбейский, представляет листопадное однодомное растение древовидной формы, достигающее высоты 25-30 метров. Орех родственник грецкого, а его питательные и целебные свойства позволяют бороться со многими тяжелыми хроническими заболеваниями.

Вот и жители Новосибирска начали искать маньчжурский орех в парках перед снегопадами. Его можно встретить в парках Первомайского района и в районе Монумента Славы.

По словам сибиряков, вкус ореха напоминает грецкий, а использовать его можно в десертах и в настойках. Плоды созревает ближе к октябрю. По мере созревания, они падают на землю.

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Напомним, что новосибирцы продолжали собирать грибы даже в октябре. По их словам, тогда сезон еще не закрылся благодаря необычно теплому октябрю – он намного благоприятнее прошлого года. 

#Эмилия Губарева#Экология#Новосибирск
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