В музее Академгородка «ожили» скелеты доисторических животных

Экспозицию надо осматривать в полной темноте, единственный источник света для посетителей — фонарь у экскурсовода. В такой обстановке предстоит познакомиться с обитателями древнего мира, которые жили в нашем краю и на землях наших соседей.

Мамонт возрастом 300 с лишним тысяч лет был найден полвека назад в Якутии. Нашего "земляка" отыскали на территории Усть-Татарского района 50 лет назад. Ученые выяснили, что его рост составлял 4 метра, а умер он в свои полувековой юбилей.

Сотрудники музея расскажут о том, какой была жизнь в доисторические времена, как охотились древние люди на носорогов и почему вымерли десятки видов доисторических животных.

Ранее Atas.info писал об новосибирском Музее Солнца - единственном в России. В его залах представлены экспонаты и артефакты созданные в далеком прошлом народами, которые почитали дневное светило. Это религиозные атрибуты, статуи солнечных божеств, солярные петроглифы и символов, и многое другое.