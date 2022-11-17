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В музее Академгородка «ожили» скелеты доисторических животных

Сегодня, 13:00
Фото: Pixnio
Скелет мамонта
Слона из Усть-Татарского района и мамонта из Якутии можно увидеть на необычной экскурсии в музее Новосибирского Академгородка.

Экспозицию надо осматривать в полной темноте, единственный источник света для посетителей — фонарь у экскурсовода. В такой обстановке предстоит познакомиться с обитателями древнего мира, которые жили в нашем краю и на землях наших соседей. 

Мамонт возрастом 300 с лишним тысяч лет был найден полвека назад в Якутии. Нашего "земляка" отыскали на территории Усть-Татарского района 50 лет назад. Ученые выяснили, что его рост составлял 4 метра, а умер он в свои полувековой юбилей.

Сотрудники музея расскажут о том, какой была жизнь в доисторические времена, как охотились древние люди на носорогов и почему вымерли десятки видов доисторических животных.

Ранее Atas.info писал об новосибирском Музее Солнца - единственном в России. В его залах представлены экспонаты и артефакты созданные в далеком прошлом народами, которые почитали дневное светило. Это религиозные атрибуты, статуи солнечных божеств, солярные петроглифы и символов, и многое другое.

 
 
 
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#Общество#Город#Образование#Новосибирск#Академгородок#Музей#Мамонты#Оживление#Экспозиция
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