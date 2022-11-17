В Новосибирске в четверг ожидается небольшой снег и до -5 °C

Днем столбики термометров будут показывать от -3 °C до -5 °C, ночью температура опустится еще на один градус.
Ветер прогнозируется северо-западный со скоростью 6-11 м/с, ночью возможны порывы до 16 м/с.
В области дневная температура установится в пределах -3… -8 °C, местами до -13 °C, с наступление ночи похолодает на 1-2 градуса.
Ранее стала известна погода в новогоднюю ночь. По данным Gismeteo, 31 декабря в мегаполисе ожидается до минус 19 градусов, будет ясно, местами пойдет снег, а в праздничную ночь похолодает до -25 °C.