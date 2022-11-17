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В Новосибирске в четверг ожидается небольшой снег и до -5 °C

Сегодня, 23:01
Фото: Wikimedia
Новосибирск, уд. Свердлова
Сегодня в Новосибирске будет облачно, ожидается небольшой снег, температура опустится к вечеру до минус 5 градусов - по прогнозам Западно-Сибирского гидрометцентра.

Днем столбики термометров будут показывать от -3 °C до -5 °C, ночью температура опустится еще на один градус.

Ветер прогнозируется северо-западный со скоростью 6-11 м/с, ночью возможны порывы до 16 м/с.

В области дневная температура установится в пределах -3… -8 °C, местами до -13 °C, с наступление ночи похолодает на 1-2 градуса.

Ранее стала известна погода в новогоднюю ночь. По данным Gismeteo, 31 декабря в мегаполисе ожидается до минус 19 градусов, будет ясно, местами пойдет снег, а в праздничную ночь похолодает до -25 °C.

Погода на Новый год-2023: опубликован прогноз на новогоднюю ночь, 31 декабря-1 января
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#Общество#Город#Погода#Новосибирск#Новосибирская область#Прогноз#Гидрометцентр
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