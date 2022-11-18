Дефицит айтишников фиксируют последние два года в Новосибирске

Всего в области зарегистрированы почти 3 000 компаний в сфере IT, в которых работают порядка 30 000 специалистов. Не хватает для стабильности ещё пары тысяч айтишников.
Цукарь отметил, что в целях привлечения, для них снизили страховые взносы, налоги на прибыль. А в вузах Новосибирска повысили количество мест на соответствующие специальности.
Министр добавил, что региону не хватает специалистов среднего и высшего звена. Много тех, кто ещё на начальном уровне, пишет НГС.
Напомним, ранее айти-специалисты из Новосибирска получили отсрочку по частичной мобилизации.