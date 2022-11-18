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Дефицит айтишников фиксируют последние два года в Новосибирске

Сегодня, 03:27
Фото: 1MI
IT-компаниям в Новосибирске не хватает около 2 000 айтишников на 2022 год
IT-компаниям в Новосибирске не хватает около 2 000 айтишников на 2022 год. Дефицит сотрудников наблюдается на протяжении двух лет, сообщил глава Минцифры региона Сергей Цукарь.

Всего в области зарегистрированы почти 3 000 компаний в сфере IT, в которых работают порядка 30 000 специалистов. Не хватает для стабильности ещё пары тысяч айтишников.

Цукарь отметил, что в целях привлечения, для них снизили страховые взносы, налоги на прибыль. А в вузах Новосибирска повысили количество мест на соответствующие специальности.

Министр добавил, что региону не хватает специалистов среднего и высшего звена. Много тех, кто ещё на начальном уровне, пишет НГС.

Напомним, ранее айти-специалисты из Новосибирска получили отсрочку по частичной мобилизации. 

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#Алина Шефер#Общество#Новосибирск#Новосибирская область#Айтишники#Дефицит
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