В Новосибирске глава инспекции по охране объектов культурного наследия покинула пост

Известно, что Елена Медведева была главой инспекции с 2019 года. СМИ заявляют, что на официальном сайте ведомства отсутствует информация о руководителе. Однако корреспондент Atas.info посмотрел в другом разделе «Об инспекции» и выяснил, что инициалы начальника остались на прежнем месте, но развернутой информации в разделе «О руководителе» - нет.
Также, по сообщению некоторых источников, обязанности руководителя инспекции сейчас выполняет заместитель главы – Андрей Гончаров. Причины кадровых изменений не разглашают. Подтверждения данной информации пока нет.
Напомним, что в 2018 году губернатор Андрей Травников переименовал «Управление культуры» в «Государственную инспекцию». В связи с упразднением управления свой пост потерял его начальник Александр Кошелев.