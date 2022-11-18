В Новосибирске глава инспекции по охране объектов культурного наследия покинула пост

Известно, что Елена Медведева была главой инспекции с 2019 года. СМИ заявляют, что на официальном сайте ведомства отсутствует информация о руководителе. Однако корреспондент Atas.info посмотрел в другом разделе «Об инспекции» и выяснил, что инициалы начальника остались на прежнем месте, но развернутой информации в разделе «О руководителе» - нет.