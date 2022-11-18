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В Новосибирске глава инспекции по охране объектов культурного наследия покинула пост

Сегодня, 01:36
Фото: nsuada.ru
Медведева работала там три года
Руководительница инспекции по охране объектов культурного наследия Новосибирской области Елена Медведева покинула свою должность, о чем заявил главный архитектор города Александр Ложкин.

Известно, что Елена Медведева была главой инспекции с 2019 года. СМИ заявляют, что на официальном сайте ведомства отсутствует информация о руководителе. Однако корреспондент Atas.info посмотрел в другом разделе «Об инспекции» и выяснил, что инициалы начальника остались на прежнем месте, но развернутой информации в разделе «О руководителе» - нет.

Также, по сообщению некоторых источников, обязанности руководителя инспекции сейчас выполняет заместитель главы – Андрей Гончаров. Причины кадровых изменений не разглашают. Подтверждения данной информации пока нет.

Напомним, что в 2018 году губернатор Андрей Травников переименовал «Управление культуры» в «Государственную инспекцию». В связи с упразднением управления свой пост потерял его начальник Александр Кошелев.

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#Общество#Культура#Новосибирская область#Эмилия Губарева
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