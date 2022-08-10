Речь идет об одноэтажном деревянном доме по улице Ядринцевской, 61. Теперь он находится под защитой государственной инспекции. В этом здании также жила оперная певица Надежда Дезидериева.
Ценность дома заключается в том, что в нем жили две знамениты личности, а также в том, что он относится к застройке начала XX века квартала 85 Центральной части Ново-Николаевска.
Добавим, что власти Новосибирска не намерены вкладывать бюджетные средства в реставрацию и сохранение дома, где жила рок-поэтесса Янка Дягилева.
Напомним, рок-певица родилась в столице Сибири в 1966 году. Умерла Янка предположительно в 1991 году – при загадочных обстоятельствах.