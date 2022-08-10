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Дом рок-певицы Янки Дягилевой признали культурным наследием в Новосибирске

10 августа 02:29
Фото: Артем Шершнев
Дальнейшей судьбой здания займется муниципалитет
В Новосибирске вопрос об историческом статусе дома решали 4 месяца. На днях стало известно, что дом знаменитой рок-певицы все же включили в реестр культурного наследия, о чем сообщили в госинспекции по охране объектов культурного наследия региона.

Речь идет об одноэтажном деревянном доме по улице Ядринцевской, 61. Теперь он находится под защитой государственной инспекции. В этом здании также жила оперная певица Надежда Дезидериева.

Ценность дома заключается в том, что в нем жили две знамениты личности, а также в том, что он относится к застройке начала XX века квартала 85 Центральной части Ново-Николаевска.

Мэрия Новосибирска ведет переговоры о сохранении дома Янки Дягилевой
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Добавим, что власти Новосибирска не намерены вкладывать бюджетные средства в реставрацию и сохранение дома, где жила рок-поэтесса Янка Дягилева.

Напомним, рок-певица родилась в столице Сибири в 1966 году. Умерла Янка предположительно в 1991 году – при загадочных обстоятельствах.

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