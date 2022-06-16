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Posted 16 июня 2022, 07:45

Published 16 июня 2022, 07:45

Modified 4 сентября, 07:16

Updated 4 сентября, 07:16

Здание может быть признано объектом культурного наследия

Мэрия Новосибирска ведет переговоры о сохранении дома Янки Дягилевой

16 июня 2022, 07:45
Фото: Артем Шершнев. atas.info. Здание может быть признано объектом культурного наследия
Власти Новосибирска не намерены вкладывать бюджетные средства в реставрацию и сохранение дома, где жила рок-поэтесса Янка Дягилева. Однако сейчас мэрия ведет переговоры с частными инвесторами по поводу возможного финансирования работ для сохранения памятного места

Мэрия Новосибирска не будет тратить бюджетные деньги на реставрацию дома, где жила известная рок-поэтесса Янка Дягилева. Об этом сообщил глава муниципалитета Анатолий Локоть в ходе встречи с журналистами в четверг, 16 июня.

«Бюджетных вливаний не предусматривается», — заявил мэр.

По словам вице-мэра Анны Терешковой, дом находится в частной собственности (одного из новосибирских застройщиков, прим. ред.) и ранее властям удалось достичь договоренности о том, что деревянное строение будет законсервировано и временно защищено от сноса.

«Сейчас мы с собственниками ведем переговоры, чтобы они в дальнейшем так же поработали над сохранением этого дома, как музея. Переговоры ведутся», — сообщила Анна Терешкова.

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В апреле 2022 года руководитель региональной инспекции по охране объектов культурного наследия Елена Медведева заявила, что до конца текущего года строение может получить статус объекта культурного наследия.

Деревянный одноэтажный дом на пресечении улиц Ядринцевской и Семьи Шамшиных в Центральном районе Новосибирска построен в начале 20 века и не признан памятником архитектуры. Практически весь частный сектор вокруг давно снесен, и земля застроена многоэтажными домами.

Уничтожение дома, где жила одна из самых ярких представительниц сибирского андеграунда Янка Дягилева было остановлено из-за бурных общественных дискуссий.

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#Общество#Новосибирск#Застройка#Культурное наследие
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