Реставрация балетного крыла оперного театра завершена

На этой неделе завершены ремонтно-восстановительные работы в балетном крыле НОВАТа. Восстановительная кампания началась в марте нынешнего года, общая стоимость затрат составила 268 млн рублей.
По словам генерального директора театра Ара Карапетяна, такого качества, такой красоты интерьеров нет ни в одном театре мира. Отремонтированы все помещения общей площадью 4 тысячи квадратных метров. Строители заменили и модернизировали все инженерное оборудование, установили вместительный лифт, отреставрировали историческую гранитную лестницу, паркетные полы и филенчатые двери.
В театре появился полностью оборудованный тренажерный зал, массажный кабинет, специальное помещение для стирки и просушивания балетной одежды и обуви, для чего были закуплены современные сушилки для пуантов.
Строителям осталось реконструировать вход в храм муз и восстановить купол здания. Ремонтные работы идут полным ходом и завершатся они к концу года.
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