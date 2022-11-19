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Реставрация балетного крыла оперного театра завершена

Сегодня, 17:23
Фото: 1MI
Пуанты

В Новосибирске закончили ремонт оперного театра

Впервые за 77 лет храм искусства отремонтируют полностью: от купола до прачечной.

На этой неделе завершены ремонтно-восстановительные работы в балетном крыле НОВАТа.  Восстановительная кампания началась в марте нынешнего года, общая стоимость затрат составила 268 млн рублей.

По словам генерального директора театра Ара Карапетяна, такого качества, такой красоты интерьеров нет ни в одном театре мира.  Отремонтированы все помещения общей площадью 4 тысячи квадратных метров. Строители заменили и модернизировали все инженерное оборудование, установили вместительный лифт, отреставрировали историческую гранитную лестницу, паркетные полы и филенчатые двери.

В театре появился полностью оборудованный тренажерный зал, массажный кабинет, специальное помещение для стирки и просушивания балетной одежды и обуви, для чего были закуплены современные сушилки для пуантов.

Строителям осталось реконструировать вход в храм муз и восстановить купол здания. Ремонтные работы идут полным ходом и завершатся они к концу года. 

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#Новосибирск#Театр#Общество#Оперный театр#Балетное крыло#Реставрация
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