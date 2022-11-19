Реставрация балетного крыла оперного театра завершена

По словам генерального директора театра Ара Карапетяна, такого качества, такой красоты интерьеров нет ни в одном театре мира. Отремонтированы все помещения общей площадью 4 тысячи квадратных метров. Строители заменили и модернизировали все инженерное оборудование, установили вместительный лифт, отреставрировали историческую гранитную лестницу, паркетные полы и филенчатые двери.