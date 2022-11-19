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В Новосибирске почти в два раза упали доходы муниципальных бань

Сегодня, 09:27
Фото: https://novo-sibirsk.ru/
Мэрия Новосибирска

Власти Новосибирска объяснили падение доходов муниципальных бань

За два последних года выручка шести общественных бань Новосибирска, входящих в МБУ «Банное хозяйство «Сибирячка», сократилась в 1,9 раз, сообщили РБК Новосибирск в горадминистрации.

Падение доходов там объяснили связанными с пандемией COVID-19 ограничениями, во время действия которых бани не работали .

«БХ «Сибирячка» является планово-убыточным учреждением. <...> Утверждаемый мэрией города Новосибирска тариф всегда был меньше себестоимости услуги. В результате учреждению из бюджета города компенсировалась разница между себестоимостью помывки и утвержденным тарифом, в том числе льготным в виде субсидии», — пояснили в мэрии.

В настоящее время новосибирские власти ищут инвесторов, готовых вложиться в реконструкцию бань.

«Из-за многолетнего и регулярного воздействия влажности помещения бань разрушаются. Для приведения зданий бань в нормативное состояние, принято решение продолжить сложившуюся практику восстановления бань за счет инвесторов”, - отметили чиновники.

Стоимость ремонта муниципальных учреждений оценивается в 280 млн рублей.

Ранее сообщалось, что реконструкцией бассейна СКА в Новосибирске займется за более чем 743,9 млн рублей компания «Астон. Стройтрест 43», связанная с депутатом областного Заксобрания Николаем Машкариным.

Компания депутата Заксобрания НСО получила контракт на реконструкцию бассейна СКA
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