В Новосибирске почти в два раза упали доходы муниципальных бань

«БХ «Сибирячка» является планово-убыточным учреждением. <...> Утверждаемый мэрией города Новосибирска тариф всегда был меньше себестоимости услуги. В результате учреждению из бюджета города компенсировалась разница между себестоимостью помывки и утвержденным тарифом, в том числе льготным в виде субсидии», — пояснили в мэрии.