В Новосибирске почти в два раза упали доходы муниципальных бань

Падение доходов там объяснили связанными с пандемией COVID-19 ограничениями, во время действия которых бани не работали .
«БХ «Сибирячка» является планово-убыточным учреждением. <...> Утверждаемый мэрией города Новосибирска тариф всегда был меньше себестоимости услуги. В результате учреждению из бюджета города компенсировалась разница между себестоимостью помывки и утвержденным тарифом, в том числе льготным в виде субсидии», — пояснили в мэрии.
В настоящее время новосибирские власти ищут инвесторов, готовых вложиться в реконструкцию бань.
«Из-за многолетнего и регулярного воздействия влажности помещения бань разрушаются. Для приведения зданий бань в нормативное состояние, принято решение продолжить сложившуюся практику восстановления бань за счет инвесторов”, - отметили чиновники.
Стоимость ремонта муниципальных учреждений оценивается в 280 млн рублей.
Ранее сообщалось, что реконструкцией бассейна СКА в Новосибирске займется за более чем 743,9 млн рублей компания «Астон. Стройтрест 43», связанная с депутатом областного Заксобрания Николаем Машкариным.