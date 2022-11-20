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Новосибирец жестоко отпинал собаку на глазах у детей

Сегодня, 02:49
Фото: 1MI
Мужчина отрицал то, что жестоко обращался с животным

В Новосибирске мужчина жестоко избил собаку на прогулке

Хозяин собаки жестоко пинал собаку во время прогулки на глазах у людей в Октябрьском районе Новосибирска, подробности рассказали в ВК-группе «Ревизорро Новосибирск».

Автор поста утверждает, что инцидент произошёл на территории Плющихинского жилмассива возле школы №216. Там мужчина 30-лет выгуливал собаку.

В какой-то момент он начал издеваться над питомцем: пинал ногами и тянул поводок, душа собаку. Причем новосибирца не смущали и мимо проходящие дети.

Неравнодушная сибирячка подошла после шокирующего инцидента к владельцу собаки, однако комментировать жестокое обращение с животными он отказался. При этом во время разговора, мужчина и животное сидели в машине, а собака была привязана к зеркалу.

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Напомним, что ранее живодера отправили в колонию на три года за убийство кошки в Новосибирске. Он бил животное головой об унитаз и отправил шокирующее видео своей подруге. 

#Эмилия Губарева#Новосибирск#Животные
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