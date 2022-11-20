Автор поста утверждает, что инцидент произошёл на территории Плющихинского жилмассива возле школы №216. Там мужчина 30-лет выгуливал собаку.
В какой-то момент он начал издеваться над питомцем: пинал ногами и тянул поводок, душа собаку. Причем новосибирца не смущали и мимо проходящие дети.
Неравнодушная сибирячка подошла после шокирующего инцидента к владельцу собаки, однако комментировать жестокое обращение с животными он отказался. При этом во время разговора, мужчина и животное сидели в машине, а собака была привязана к зеркалу.
Напомним, что ранее живодера отправили в колонию на три года за убийство кошки в Новосибирске. Он бил животное головой об унитаз и отправил шокирующее видео своей подруге.