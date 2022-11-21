Более 7 млрд рублей взыскивают с бывшего топ-менеджера новосибирского "Ритейл центра"

Исковое заявление подано в Арбитражный суд Новосибирской области в рамках дела о банкротстве “Ритейл Центра”, заседание назначено на 24 декабря.
Компания управляла тремя новосибирскими сетями магазинов. В 2016 году она начала процедуру банкротства, за которой в 2019 году по решению суда было установлено наблюдение.
Согласно сервису проверки контрагентов “СПАРК -Интерфакс”, владеет “Ритейл Центром” Галина Малафеева, которой также принадлежит ГК «Новосибирские торговые сети». До банкротства компанией руководил Александр Слободчиков.
Ранее с бывшего управляющего ООО «Русский купец», которое также входило в "Новосибирские торговые сети", взыскали 500 млн рублей.