atas.info
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Более 7 млрд рублей взыскивают с бывшего топ-менеджера новосибирского "Ритейл центра"

Сегодня, 08:47
Фото: 1MI
Деньги
Специализирующееся на переработке и консервации мяса ООО “Изобилие” пытается взыскать с бывшего арбитражного управляющего ООО “Ритейл Центр” Михаила Емельянова 7,15 млрд рублей убытков.

Исковое заявление подано в Арбитражный суд Новосибирской области в рамках дела о банкротстве “Ритейл Центра”, заседание назначено на 24 декабря.

Компания управляла тремя новосибирскими сетями магазинов. В 2016 году она начала процедуру банкротства, за которой в 2019 году по решению суда было установлено наблюдение.

Согласно сервису проверки контрагентов “СПАРК -Интерфакс”, владеет “Ритейл Центром” Галина Малафеева, которой также принадлежит ГК «Новосибирские торговые сети». До банкротства компанией руководил Александр Слободчиков.

Ранее с бывшего управляющего ООО «Русский купец», которое также входило в "Новосибирские торговые сети", взыскали 500 млн рублей. 

500 миллионов рублей взыскали с бывшего управляющего компании «Русский купец»
Узнать подробнее
#Общество#Бизнес#Новосибирская область#Ритейл Центр#Убытки#Взыскание
Подпишитесь
Топ-6 аккаунтов политиков Новосибирска – у кого больше подписчиков "ВКонтакте"
18 ноября, 16:27
Погиб в день рождения: военный из Новосибирской области награжден орденом Мужества
Сегодня, 08:28
От кафе «У Джона» до «Багратиона»: кто инкогнито платит долги «Экологии-Новосибирск»
Сегодня, 14:43
В Новосибирске нашли альтернативные участки для мусорных полигонов – изучаем карту
Сегодня, 16:21
После ЛГБТ-скандала в Новосибирске отменили детский спектакль с усатой принцессой
Вчера, 13:10
30-градусные морозы придут в Новосибирск в конце ноября-2022
Сегодня, 09:49