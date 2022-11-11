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500 миллионов рублей взыскали с бывшего управляющего компании «Русский купец»

Сегодня, 12:47
Фото: 1MI
Деньги
Взыскание провел арбитражный суд региона — об этом сообщил 11 ноября «РБК».
Денису Пенкову, бывшему конкурсному управляющему «Русского купца», предъявил претензии «ТД «русский алкоголь — Сибирь».
По мнению заявителя, с экс-управляющего следует взыскать более 1,2 миллиарда рублей, поскольку Денис Пенков не оспорил перечисление финансов «Русского купца» в отношении следующих организаций: «Торговая сеть Сибирь», «Ритейл центр» и «Капитал». Общая сумма сделок составляла 498,8 млн рублей и они были совершены в так называемый период подозрительности. Это иск суд удовлетворил.
Был у заявителя еще один эпизод, однако по нему доказать вину конкурсного управляющего кредитор не смог — речь шла о том, что Пенков не принял меры и не обеспечил сохранность имущества должника.
Так, в бытность введенной процедуры наблюдения «Русский купец» поставил ООО «Магазин «Аленка» алкоголь на сумму 733 миллиона рублей, но деньги за товар не получил. И в 2019 году арбитраж установил аффилированность данных компаний между собой. В июле 2020  года новый конкурсный управляющий Алексей Куранов заявил, что определением суда эта сделка была расценена, как «совершенная с единственной целью — причинить вред кредиторам».
Однако суд встал на сторону Пенкова, поскольку не нашел доказательств причастности управляющего к одобрению спорных сделок. Арбитраж уточнил, что Пенков, в свою очередь, подавал заявления о взыскании задолженности с «Аленки» и даже инициировал процедуру банкротства в отношении предприятия «Магазин «Аленка».
Ранее суд отклонил требование адвоката бывшего главы Сузунского района Лилии Некрасовой.
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