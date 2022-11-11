500 миллионов рублей взыскали с бывшего управляющего компании «Русский купец»

Так, в бытность введенной процедуры наблюдения «Русский купец» поставил ООО «Магазин «Аленка» алкоголь на сумму 733 миллиона рублей, но деньги за товар не получил. И в 2019 году арбитраж установил аффилированность данных компаний между собой. В июле 2020 года новый конкурсный управляющий Алексей Куранов заявил, что определением суда эта сделка была расценена, как «совершенная с единственной целью — причинить вред кредиторам».