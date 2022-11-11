atas.info
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Арестованная глава Сузунского района останется в СИЗО до конца декабря

Сегодня, 08:19
Фото: Администрация Сузунского района
Некрасову задержали в октябре
Суд не удовлетворит жалобу адвоката на арест главы Сузунского района Лилии Некрасовой. Арестованную оставили в СИЗО.

Глава Сузунского района Лилия Некрасова была задержана 24 октября-2022. Против нее возбуждено уголовное дело по факту мошенничества в крупном размере.

По данным следствия, Некрасова фиктивно трудоустраивала своего мужа на различные должности в муниципальные организации. Зарплату мужчина получал исправно, но свои обязанности не выполнял. Ущерб оценили более чем в 500 тысяч рублей, пишет НГС.

Решение об аресте Некрасовой оставили в силе. Она в СИЗО до 24 декабря. Ее муж находится под домашним арестом.

Новый скандал: на зама главы администрации Сузунского района завели два дела
Узнать подробнее

Напомним, что на заместителя главы администрации Сузунского района возбудили два дела. Причиной тому стала бумажная волокита и долги перед подрядчиком. 

Читайте также о том, что депутату новосибирского Заксобрания Сидоренко продлили домашний арест. Его обвиняют в мошенничестве, которое обошлось муниципальной казне в 160 млн рублей.

#Эмилия Губарева#Политика#Новосибирская область#Суд
Подпишитесь
Невежество средневековое – эксперты о решении перекрыть улицу Ленина
Вчера, 16:58
Пьянки, смерти, драки: психологи назвали причины асоциальных выходок мобилизованных
Вчера, 17:54
Родственникам погибшего не говорят, что он стал донором органов
Сегодня, 11:44
Снежный апокалипсис в Новосибирске. Службы вышли на борьбу с первыми сугробами
Сегодня, 12:20
«У вас денег хватит»? – москвичи пытаются отдать долги «Экологии-Новосибирск» в суде
Вчера, 19:01
Новосибирский микроминиатюрист обвинил Книгу рекордов Гиннеса в русофобии
Сегодня, 10:39