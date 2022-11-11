Арестованная глава Сузунского района останется в СИЗО до конца декабря

По данным следствия, Некрасова фиктивно трудоустраивала своего мужа на различные должности в муниципальные организации. Зарплату мужчина получал исправно, но свои обязанности не выполнял. Ущерб оценили более чем в 500 тысяч рублей, пишет НГС.