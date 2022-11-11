Арестованная глава Сузунского района останется в СИЗО до конца декабря

Глава Сузунского района Лилия Некрасова была задержана 24 октября-2022. Против нее возбуждено уголовное дело по факту мошенничества в крупном размере.
По данным следствия, Некрасова фиктивно трудоустраивала своего мужа на различные должности в муниципальные организации. Зарплату мужчина получал исправно, но свои обязанности не выполнял. Ущерб оценили более чем в 500 тысяч рублей, пишет НГС.
Решение об аресте Некрасовой оставили в силе. Она в СИЗО до 24 декабря. Ее муж находится под домашним арестом.
Напомним, что на заместителя главы администрации Сузунского района возбудили два дела. Причиной тому стала бумажная волокита и долги перед подрядчиком.
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