В Новосибирске 2-летний мальчик сбежал из детсада через дыру в заборе

В ведомстве установили, что 2-летний ребенок смог покинуть территорию через дыру в заборе. Вне детсада он гулял около 10 минут, пока его не нашла мама одного из воспитанников.
Даже тот факт, что мальчик не пострадал, не снимает ответственности за случившееся с руководства, посчитали прокуроры. Они вынесли им представление об устранении нарушения.
Требование было исполнено. Проем в заборе закрыли – установили запираемую калитку на его месте.
Напомним, ранее один из детских садов Новосибирска заполонили вши. На эту ситуацию даже отреагировал глава СК России Александр Бастрыкин.