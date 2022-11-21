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В Новосибирске 2-летний мальчик сбежал из детсада через дыру в заборе

Сегодня, 06:20
Фото: 1MI
Двухлетний мальчик самовольно ушел из детского сада «Калинка» в Новосибирске
Двухлетний мальчик самовольно ушел из детского сада «Калинка» в Новосибирске во время дневной прогулки. Прокуратура региона хочет за это наказать заведующую учреждением.

В ведомстве установили, что 2-летний ребенок смог покинуть территорию через дыру в заборе. Вне детсада он гулял около 10 минут, пока его не нашла мама одного из воспитанников.

Даже тот факт, что мальчик не пострадал, не снимает ответственности за случившееся с руководства, посчитали прокуроры. Они вынесли им представление об устранении нарушения.

Требование было исполнено. Проем в заборе закрыли – установили запираемую калитку на его месте.

Напомним, ранее один из детских садов Новосибирска заполонили вши. На эту ситуацию даже отреагировал глава СК России Александр Бастрыкин.

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#Алина Шефер#Общество#Новосибирск#Новосибирская область#Дети#Детский сад#Прокуратура
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