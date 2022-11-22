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Собственника лишили право на часть побережья Оби в Новосибирске – в чем причина

Сегодня, 05:00
Фото: Прокуратура Новосибирской области
Загороженный участок не давал пройти к берегу и реке

Прокуроры отняли право собственности на часть побережья Оби в Новосибирске

Право собственности на часть побережья реки Обь прекратили новосибирские прокуроры, подробности рассказали в пресс-службе ведомства.

По сообщению прокуратуры, речь идет о земельном участке на береговой линии, который был в собственности у физлица. Его площадь – 349 кв. метров, а располагается он возле Заельцовского парка на улице 91-й Перекат.

Прокуроры заинтересовались соблюдением земельного и водного законодательства. Проверка показала, что участок был сформирован в границах береговой зоны реки Обь и это нарушает требования закона.

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Простыми словами, отдыхающие не могли свободно пройти к берегу. В итоге через суд удалось лишить право собственности владельца. В свою очередь, Росреестр уже снял участок земли с регистрации.

Напомним, что ранее мэрия планирует изъять земельный участок на берегу Оби. Там построят детский сад. 

#Эмилия Губарева#Новосибирская область#Земля
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