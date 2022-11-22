Прокуроры отняли право собственности на часть побережья Оби в Новосибирске

По сообщению прокуратуры, речь идет о земельном участке на береговой линии, который был в собственности у физлица. Его площадь – 349 кв. метров, а располагается он возле Заельцовского парка на улице 91-й Перекат.
Прокуроры заинтересовались соблюдением земельного и водного законодательства. Проверка показала, что участок был сформирован в границах береговой зоны реки Обь и это нарушает требования закона.
Простыми словами, отдыхающие не могли свободно пройти к берегу. В итоге через суд удалось лишить право собственности владельца. В свою очередь, Росреестр уже снял участок земли с регистрации.
Напомним, что ранее мэрия планирует изъять земельный участок на берегу Оби. Там построят детский сад.