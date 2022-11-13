Земельный участок площадью 1.4 гектара на берегу Оби, в районе микрорайона "Ясный берег", планирует изъять для муниципальных нужд мэрия Новосибирска. Сообщение об этом появилось в "Бюллетене органов местного самоуправления города Новосибирска". Предполагается, что на этом месте будет построен детский сад.