Земельный участок площадью 1.4 гектара на берегу Оби, в районе микрорайона "Ясный берег", планирует изъять для муниципальных нужд мэрия Новосибирска. Сообщение об этом появилось в "Бюллетене органов местного самоуправления города Новосибирска". Предполагается, что на этом месте будет построен детский сад.
Сейчас участок на улице 1-я Чулымская принадлежит пяти частным лицам, бизнес которых связан с недвижимостью, торговлей и управлением земельными участками. Кадастровая стоимость земли составляет 32.9 млн рублей, пишет издание НГС.
Ранее мы рассказывали о том, что строительная компания из Барнаула получит крупный земельный участок в Новосибирске без проведения торгов. Там планируется строить жилые дома.