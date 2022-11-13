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В Новосибирске мэрия изымает у комерсантов землю на берегу Оби ради детсада

Сегодня, 09:45
Фото: 1MI

В Новосибирске построят детсад на берегу Оби

Мэрия Новосибирска решила изъять для муниципальных нужд земельный участок на берегу Оби в Ленинском районе. На нем планируют построить детский сад

Земельный участок площадью 1.4 гектара на берегу Оби, в районе микрорайона "Ясный берег", планирует изъять для муниципальных нужд мэрия Новосибирска. Сообщение об этом появилось в "Бюллетене органов местного самоуправления города Новосибирска". Предполагается, что на этом месте будет построен детский сад.

Сейчас участок на улице 1-я Чулымская принадлежит пяти частным лицам, бизнес которых связан с недвижимостью, торговлей и управлением земельными участками. Кадастровая стоимость земли составляет 32.9 млн рублей, пишет издание НГС.

Ранее мы рассказывали о том, что строительная компания из Барнаула получит крупный земельный участок в Новосибирске без проведения торгов. Там планируется строить жилые дома.

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#Город#Новосибирск#Детсад#Строительство#Земельный участок
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