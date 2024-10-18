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Земельный участок

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2024
Фермеры из Новосибирской области подбрасывали навоз соседям — месть или шутка
В Новосибирской области Россельхознадзор предостерег сельскохозяйственное предприятие от складирования навоза на чужой земле, следует из сообщения ведомства.
18 октября, 07:14
Минспорта опровергает продажу участка в Новосибирске для строительства медцентра
В региональном правительстве говорят, что контролируют все действия арендатора земли, где должен быть построен центр реабилитации спортсменов.
19 июня, 10:28
Земельная афера: на Блюхера вместо медцентра могут построить бизнес-высотку
18 июня, 06:34
За Академгородком продают 110 га земли для сельского хозяйства
На землях сельскохозяйственного назначения можно также заниматься подсобным производством.
19 марта, 04:22
Московский застройщик купил в Новосибирске огромный участок земли за 1,3 млрд
Застройщик из Москвы выиграл аукцион и приобрел огромный земельный участок в Первомайском районе Новосибирска.
8 февраля, 03:56
Остров в Обском море с нелегальными коттеджами вернули в федеральную собственность
Земельный участок площадью больше 32 тыс. кв. метров в Искитимском районе Новосибирской области вернули в федеральную собственность. Об этом 16 января сообщает пресс-служба региональной прокуратуры. Участок на острове в Обском водохранилище уже застроен частными коттеджами.
16 января, 05:25
2023
В Новосибирске расширят Заельцовское кладбище
В Новосибирске увеличат границы Заельцовского кладбища. Соответствующее постановление подписано в мэрии Новосибирска.
8 декабря 2023, 10:00
В Новосибирском районе у Северного объезда построят новое кладбище
15 ноября 2023, 08:30
Депутат новосибирского Заксобрания Тепляков предложил возродить «мертвые» деревни
12 октября 2023, 13:25
Новосибирский арбитраж запретил продавать землю возле гостиницы «Центральная»
5 октября 2023, 12:05
Мэрия Новосибирска не может решить судьбу участка на Линейной, где взорвался дом
6 сентября 2023, 08:44
УФАС не дает мэрии Новосибирска отдать место поля для гольфа под высотную гостиницу
Управление ФАС по Новосибирской области обвинило администрацию города Новосибирска в незаконной передаче земли под высотное строительство. Изначально участок предназначалось использовать как поле для гольфа, или манеж для конных прогулок.
10 августа 2023, 10:08
Дом.РФ отказался от продажи под застройку земель военного городка в Новосибирске
23 апреля 2023, 06:52
2022
В Новосибирске мэрия изымает у комерсантов землю на берегу Оби ради детсада
13 ноября 2022, 09:45

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