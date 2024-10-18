Остров в Обском море с нелегальными коттеджами вернули в федеральную собственность

Земельный участок площадью больше 32 тыс. кв. метров в Искитимском районе Новосибирской области вернули в федеральную собственность. Об этом 16 января сообщает пресс-служба региональной прокуратуры. Участок на острове в Обском водохранилище уже застроен частными коттеджами.