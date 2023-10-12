Депутат новосибирского Заксобрания Тепляков предложил возродить «мертвые» деревни

По мнению парламентария, для полноценного существования людей на земельном участке нужно развивать и зачастую формировать с нуля инфраструктуру. При этом в заброшенных поселках уже есть все необходимое — дорожная сеть, электросети, газовые магистрали, водопровод — и муниципальным властям остается только отремонтировать и привести в порядок то, что к этому времени пришло в негодность.