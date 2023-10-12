Депутат новосибирского Заксобрания Тепляков предложил возродить «мертвые» деревни

Posted Сегодня, 13:25
Published Сегодня, 13:25
Modified Сегодня, 13:27
Updated Сегодня, 13:27
«Все льготники хотят получить землю в „районах второго кольца“, поближе к мегаполису. И это вполне логичное и ожидаемое решение — земли там море. Поэтому на перспективу сейчас выгоднее не нарезать землю с „нуля“, а возродить заброшенные деревни. Использовать уже имеющийся потенциал», — заявил член комитета по аграрной политике, природным ресурсам и земельным отношениям Законодательного собрания Новосибирской области Александр Тепляков в разговоре с Gorsite.ru.
По мнению парламентария, для полноценного существования людей на земельном участке нужно развивать и зачастую формировать с нуля инфраструктуру. При этом в заброшенных поселках уже есть все необходимое — дорожная сеть, электросети, газовые магистрали, водопровод — и муниципальным властям остается только отремонтировать и привести в порядок то, что к этому времени пришло в негодность.
К тому же к таким местам проявляют интерес предприниматели, создавая там бизнес- проекты.
«Многие мои коллеги выкупают участки именно в таких поселках и строят там, например, конюшни. Или небольшие предприятия. И им нужны рабочие руки, которых всегда недостаточно», — отметил Александр Тепляков.
Возрождение заброшенных территорий поможет и реализации задачи по укреплению рождаемости в максимально сжатые сроки. Если население мегаполисов совершит исход в пригороды, поближе к земле, то станет возможным строить большие частные дома, в которых смогут жить семьи, растящие хоть до семерых детей. Но для этого нужна работа на местах.
«Муниципалитеты не должны лежать на печи. Пусть проведут инвентаризацию, постепенно переведут землю в свою собственность, проверят состояние инфраструктуры, степень ее изношенности — и доложат в правительство. А дальше уже формируется „земельный банк“ и решаются все вопросы», — считает парламентарий.
Упомянутый «земельный банк» является еще одной инициативой от Александра Теплякова. Благодаря созданию реестра земельных участков и их распределению льготным категориям населения исчезнет забюрократизированность. «Поступает от тебя заявка — и ты можешь выбрать участок в двух-трех локациях. Если не устроил ни один — можешь получить денежную компенсацию. А не так, что поставили в очередь — сиди, ожидай», — предлагает парламентарий.