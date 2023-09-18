Какие районы с самой дорогой землей в Новосибирске и области — рост цен на 250%

Posted Сегодня, 08:20
Published Сегодня, 08:20
Modified Сегодня, 08:22
Updated Сегодня, 08:22
Обнародованы районы Новосибирской области, где земля является самой дорогой. Стоимость одного гектара увеличилась на 28,2 процента. Об этом сообщает РБК-Новосибирск.
Аналитики изучили изменения за последние три года. Лидерами по темпам роста цен на земельные участки под частное строительство стали районы Толмачево и Новолуговое. Здесь стоимость недвижимости возросла более чем в два с половиной раза, то есть на 250 процентов. Максимальные приросты были зафиксированы в 2022 году.
В Горном цена на землю выросла в 3,3 раза — от 7,5 до 25 тысяч рублей за гектар. В Кудряшовском — в 2,7 раза (от 150 до 400 тысяч рублей), в Оби — в 2,6 раза до 77,8 тысяч рублей.
Однако существуют и районы, где земля подешевела. Примером может служить Купино — здесь цены снизились на 47 процентов и составляют 9,5 тысяч рублей за гектар, а также Карасук и Линево с ценами соответственно в 13,3 и 20 тысяч рублей.
Специалисты утверждают, что стоимость земельных участков зависит от таких факторов, как удаленность от автодорог, близость к лесу и административному центру района, развитие инфраструктуры и наличие необходимых коммуникаций.