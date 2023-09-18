Какие районы с самой дорогой землей в Новосибирске и области — рост цен на 250%

Аналитики изучили изменения за последние три года. Лидерами по темпам роста цен на земельные участки под частное строительство стали районы Толмачево и Новолуговое. Здесь стоимость недвижимости возросла более чем в два с половиной раза, то есть на 250 процентов. Максимальные приросты были зафиксированы в 2022 году.