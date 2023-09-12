Названа стоимость голосов кандидатов в губернаторы Новосибирской области

Posted Сегодня, 02:29
Published Сегодня, 02:29
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Updated Сегодня, 02:31
Стало известно, сколько денег потратили кандидаты на выборах губернаторов Новосибирской области за каждый голос, полученный ими. Для этого нужно разделить сумму расходов (отчетность взята с сайта облизбиркома) на количество голосов.
Евгений Лебедев из ЛДПР потратил 1,326 миллиона рублей на свою агитацию. Таким образом, каждый голос для него обошелся в 26,7 рубля. Лебедев набрал 49 600 голосов, что составляет 7,14% от общего числа проголосовавших.
Владимир Плотников от партии «Справедливая Россия» потратил 19,513 миллиона рублей и получил 30 183 голоса (4,34%). Стоимость одного голоса составила 646 рублей.
Роман Яковлев из КПРФ потратил 6,42 миллиона рублей и получил 74 512 голосов (10,72%). Стоимость каждого голоса составила около 86 рублей.
Андрей Травников потратил 33,4 миллиона рублей на предвыборную агитацию. Один голос для победителя выборов обошелся в 63,5 рубля. Всего за Травникова проголосовали 526 282 человека, что составляет 75,72% от общего числа голосовавших.