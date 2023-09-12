atas.info
ГлавноеВсе новости
atas.info
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 02:29

Published Сегодня, 02:29

Modified Сегодня, 02:31

Updated Сегодня, 02:31

Во сколько кандидатам в губернаторы НСО обошелся каждый голос

Названа стоимость голосов кандидатов в губернаторы Новосибирской области

12 сентября 2023, 02:29
Фото: Алина Гурицкая / atas.info
Во сколько кандидатам в губернаторы НСО обошелся каждый голос
Кандидатам в губернаторы Новосибирской области голоса обошлись следующим образом: Евгению Лебедеву — 26,7 рубля за голос, Владимиру Плотникову — 646 рублей за голос, Роману Яковлеву — 86 рублей за голос, Андрею Травникову — 63,5 рубля за голос.

Стало известно, сколько денег потратили кандидаты на выборах губернаторов Новосибирской области за каждый голос, полученный ими. Для этого нужно разделить сумму расходов (отчетность взята с сайта облизбиркома) на количество голосов.

Евгений Лебедев из ЛДПР потратил 1,326 миллиона рублей на свою агитацию. Таким образом, каждый голос для него обошелся в 26,7 рубля. Лебедев набрал 49 600 голосов, что составляет 7,14% от общего числа проголосовавших.

Владимир Плотников от партии «Справедливая Россия» потратил 19,513 миллиона рублей и получил 30 183 голоса (4,34%). Стоимость одного голоса составила 646 рублей.

Роман Яковлев из КПРФ потратил 6,42 миллиона рублей и получил 74 512 голосов (10,72%). Стоимость каждого голоса составила около 86 рублей.

Андрей Травников потратил 33,4 миллиона рублей на предвыборную агитацию. Один голос для победителя выборов обошелся в 63,5 рубля. Всего за Травникова проголосовали 526 282 человека, что составляет 75,72% от общего числа голосовавших.

В онлайн-голосовании новосибирцы реже отдавали предпочтение Андрею Травникову
Узнать подробнее
Читайте также:
Какие первые слова сказал Травников, после победы на выборах губернатора НСООтсутствие булочек на выборах в Новосибирске прокомментировал губернатор Травников«Без пяти минут победитель»: Травников прокомментировал итоги выборов губернатора НСОЯвка на выборах губернатора Новосибирской области превысила 31 процент
#Политика#Новосибирск#Новосибирская область#Эмилия Губарева#Выборы губернатора Новосибирской области 2023
Подпишитесь
Самолет из Сочи экстренно приземлился в поле Новосибирской области — что произошло
Сегодня, 03:38
Опубликованы первые фото севшего в поле самолета в Новосибирской области
Сегодня, 04:02
Названа причина экстренной посадки самолета из Сочи в поле под Новосибирском
Сегодня, 04:06
Инаугурация губернатора Новосибирской области Андрея Травникова пройдет 15 сентября
Вчера, 05:07
В Новосибирске умер известный врач-онколог, изображенный на мурале улицы Фрунзе
Сегодня, 01:44
Кому сегодня принадлежат легендарные заводы Новосибирска: фамилии владельцев
Сегодня, 02:59