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Posted Сегодня, 03:04

Published Сегодня, 03:04

Modified Сегодня, 03:06

Updated Сегодня, 03:06

Цены на землю выросли

Золотая земля Новосибирской области: стоимость участка резко выросла на 38%

12 сентября 2023, 03:04
Фото: 1MI
Цены на землю выросли

В Новосибирской области за последние годы стоимость земли выросла на 38%

В течение последних лет цены на землю в Новосибирской области значительно выросли. В данный момент средняя стоимость участка составляет 126 тыс. рублей за сотку. Это ниже июньских максимумов на 7%, выше прошлогодних показателей на 14% и выше показателей 3 года назад на 38%.

На загородном рынке можно проследить сезонные тренды спроса и ценообразования. С приближением теплого сезона растет активность по подбору земельных участков. Однако не все готовы рассматривать объекты, которые уже покрыты снегом.

Рост спроса приводит к увеличению средних цен на земельные участки. Это связано как с индексацией в конкретных объявлениях, так и с изменением структуры предложения. Доступные варианты быстро исчезают с рынка.

Стоимость земельного участка зависит от его площади, рельефа и общего состояния, доступности транспорта, экологической обстановки, наличия водоемов и лесов, а также возможности подключения коммуникаций. Самые дорогие участки находятся в Новосибирске, Бердске, Кольцово и Новосибирском районе. Самые экономичные варианты можно найти в Тогучинском и Черепановском районах, которые близки к городу, пишет РБК-Новосибирск.

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