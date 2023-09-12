Золотая земля Новосибирской области: стоимость участка резко выросла на 38%

В Новосибирской области за последние годы стоимость земли выросла на 38%

В течение последних лет цены на землю в Новосибирской области значительно выросли. В данный момент средняя стоимость участка составляет 126 тыс. рублей за сотку. Это ниже июньских максимумов на 7%, выше прошлогодних показателей на 14% и выше показателей 3 года назад на 38%.