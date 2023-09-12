Золотая земля Новосибирской области: стоимость участка резко выросла на 38%

Posted Сегодня, 03:04
Published Сегодня, 03:04
Modified Сегодня, 03:06
Updated Сегодня, 03:06
На загородном рынке можно проследить сезонные тренды спроса и ценообразования. С приближением теплого сезона растет активность по подбору земельных участков. Однако не все готовы рассматривать объекты, которые уже покрыты снегом.
Рост спроса приводит к увеличению средних цен на земельные участки. Это связано как с индексацией в конкретных объявлениях, так и с изменением структуры предложения. Доступные варианты быстро исчезают с рынка.
Стоимость земельного участка зависит от его площади, рельефа и общего состояния, доступности транспорта, экологической обстановки, наличия водоемов и лесов, а также возможности подключения коммуникаций. Самые дорогие участки находятся в Новосибирске, Бердске, Кольцово и Новосибирском районе. Самые экономичные варианты можно найти в Тогучинском и Черепановском районах, которые близки к городу, пишет РБК-Новосибирск.