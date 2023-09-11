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Фильм начали транслировать в Новосибирске

В кинотеатрах Новосибирска начали показывать фильм «Барби» — цена билета

11 сентября 2023, 06:41
Фото: Кинопоиск
Фильм начали транслировать в Новосибирске

В кинотеатрах Новосибирска начали показывать фильм «Барби»

В Новосибирске начался показ фильма «Барби» с Райаном Гослингом и Марго Робби, билеты уже доступны для покупки на сайте кинотеатра «Победа», их стоимость составляет 500 рублей.

На днях кинотеатр «Победа» объявил о первом показе этой картины. По информации, опубликованной в официальной группе «ВКонтакте», фильм начали транслировать с 10 сентября, а показы продолжатся в течение всего месяца.

На сайте доступны билеты на фильм, их стоимость составляет 500 рублей. Важно отметить, что обычно цена билетов в кинотеатре «Победа» не превышает 350 рублей.

Интересно, что раздел с фильмом на сайте находится не в разделе «Фильмы», а в разделе «Мероприятия». На сайте фильму дали название «Большая премьера № 20». Отметим, что этот голливудский фильм, в котором снимаются Райан Гослинг и Марго Робби, вышел в прокат почти два месяца назад.

Это свершилось! Фильм «Барби» готовы показать в Новосибирске
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