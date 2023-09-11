В кинотеатрах Новосибирска начали показывать фильм «Барби» — цена билета

Интересно, что раздел с фильмом на сайте находится не в разделе «Фильмы», а в разделе «Мероприятия». На сайте фильму дали название «Большая премьера № 20». Отметим, что этот голливудский фильм, в котором снимаются Райан Гослинг и Марго Робби, вышел в прокат почти два месяца назад.