В кинотеатрах Новосибирска начали показывать фильм «Барби» — цена билета

Posted Сегодня, 06:41
Published Сегодня, 06:41
Modified Сегодня, 06:43
Updated Сегодня, 06:43
На днях кинотеатр «Победа» объявил о первом показе этой картины. По информации, опубликованной в официальной группе «ВКонтакте», фильм начали транслировать с 10 сентября, а показы продолжатся в течение всего месяца.
На сайте доступны билеты на фильм, их стоимость составляет 500 рублей. Важно отметить, что обычно цена билетов в кинотеатре «Победа» не превышает 350 рублей.
Интересно, что раздел с фильмом на сайте находится не в разделе «Фильмы», а в разделе «Мероприятия». На сайте фильму дали название «Большая премьера № 20». Отметим, что этот голливудский фильм, в котором снимаются Райан Гослинг и Марго Робби, вышел в прокат почти два месяца назад.