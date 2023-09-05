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«Оппенгеймер» покажут в кинотеатрах Новосибирска

Фильм «Оппенгеймер» покажут в кинотеатрах Новосибирска — где смотреть, дата премьеры

5 сентября 2023, 07:50
Фото: кадр из фильма «Оппенгеймер»/Кинопоиск
«Оппенгеймер» покажут в кинотеатрах Новосибирска

В Новосибирске фильм «Оппенгеймер» покажут на большом экране

Нашумевший фильм Кристофера Нолана «Оппенгеймер» покажут в кинотеатрах Новосибирска. Показ состоится уже в четверг, 7 сентября.

Мировая премьера выйдет на большом экране кинотеатра «Кино Сити» по адресу Фрунзе, 238. Билеты предлагают купить в кассе.

«Билеты будут продаваться только в кассе, в порядке живой очереди. Ждем большой ажиотаж. Цены от 250 до 370 рублей в зависимости от дня недели, времени показа», — сообщили Atas.info в «Кино Сити».

Кроме того, излюбленный кинотеатр новосибирцев «Киноатлас» тоже начнет показ «Оппенгеймера». Билеты за 300 рублей за место. А вот про «Барби» пока не слышно.

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#Общество#Новосибирск#Новосибирская область#Алина Шефер#Фильм#Кинотеатр#Барби
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