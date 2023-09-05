Фильм «Оппенгеймер» покажут в кинотеатрах Новосибирска — где смотреть, дата премьеры

Posted Сегодня, 07:50
Published Сегодня, 07:50
Modified Сегодня, 07:52
Updated Сегодня, 07:52
Мировая премьера выйдет на большом экране кинотеатра «Кино Сити» по адресу Фрунзе, 238. Билеты предлагают купить в кассе.
«Билеты будут продаваться только в кассе, в порядке живой очереди. Ждем большой ажиотаж. Цены от 250 до 370 рублей в зависимости от дня недели, времени показа», — сообщили Atas.info в «Кино Сити».
Кроме того, излюбленный кинотеатр новосибирцев «Киноатлас» тоже начнет показ «Оппенгеймера». Билеты за 300 рублей за место. А вот про «Барби» пока не слышно.